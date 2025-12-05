Prima pagină » Economic » PIB-ul a înregistrat o creștere cu 1,6% față de aceeași perioadă din 2024

Produsul intern brut a înregistrat o creștere cu 1,6% pe seria brută și de 1,4% pe seria ajustată sezonier față de același trimestru din anul 2024, potrivit INS.
Sursa foto: Radu_Iordache
Laura Buciu
05 dec. 2025, 09:09, Economic

În perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2024, cu 0,8%, pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul III 2025, nefiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în 14 noiembrie 2025.

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 484091,6 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,2% faţă de trimestrul II 2025 și în creștere cu 1,4% faţă de trimestrul III 2024.

Produsul intern brut estimat pentru perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025 a fost de 1412657,3 milioane lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 1,4% faţă de perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2024.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 514555,1 milioane lei preţuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 1,6% faţă de trimestrul III 2024.

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025 a fost de 1336384,1 milioane lei preţuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 0,8% faţă de perioada 1 ianaurie -30 septembrie 2024.

La creșterea PIB, în perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025 faţă de perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2024, contribuții pozitive au avut următoarele activități economice:
• Construcțiile (+0,5%), cu o pondere de 6,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,5%;
• Agricultura, silvicultura şi pescuitul (+0,2%) cu o pondere de 3,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a crescut cu 6,8%;
• Informațiile și comunicațiile (+0,2%) cu o pondere de 7,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 2,9%.

O contribuție pozitivă la creșterea PIB au avut-o impozitele nete pe produs (+0,3%), cu o pondere de 10,1% la formarea PIB, acestea înregistrând o creștere a volumului lor cu 2,9%.

O contribuție negativă la creșterea PIB au înregistrat-o următoarele ramuri:
• Activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport (-0,3%) cu o pondere de 8,2% la formarea PIB și al căror volum de activitate a scăzut cu 3,7%;
• Industria (-0,1%), cu o pondere de 16,8% la formarea PIB și al cărei volum de activitate s-a diminuat cu 0,4%;

La creșterea PIB nu au contribuit următoarele activități economice:
• Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante, cu o pondere de 20,6% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a crescut cu 0,1%;
• Intermedierile financiare şi asigurările, cu o pondere de 3,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a scăzut cu 0,6%;
• Tranzacțiile imobiliare, cu o pondere de 7,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate nu s-a modificat;
• Administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială, cu o pondere de 13,1% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a scăzut cu 0,1%.
• Activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii cu o pondere de 3,4% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 0,8%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, în perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025 faţă de perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2024, evoluția s-a datorat, în principal:
• Cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populației, al cărei volum s-a majorat cu 0,5% contribuind cu +0,3% la creșterea PIB;
• Cheltuielii pentru consumul final individual al administrațiilor publice, al cărei volum s-a diminuat cu 1,0% contribuind cu -0,1% la evoluția PIB;
• Consumului final colectiv efectiv al administrațiilor publice, al cărui volum s-a diminuat cu 0,9% contribuind cu -0,1% la modificarea PIB;
• Formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 4,6%, contribuind cu +1,2% la creşterea PIB.

Un impact negativ la evoluția PIB a fost înregistrat de exportul net (-0,8%), consecință a creșterii mai lente a volumului exporturilor de bunuri şi servicii cu 3,7% corelată cu o majorare mai pronunțată a volumului importurilor de bunuri și servicii (+5,1%).

 

