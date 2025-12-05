Prima pagină » Economic » Prețurile carburanților vineri. Motorina, mai ieftină cu până la 6 bani pe litru

Prețurile carburanților vineri. Motorina, mai ieftină cu până la 6 bani pe litru

Vineri, cei care își alimentează mașina vor observa tarife mai reduse la carburanți comparativ cu ziua anterioară.
Prețurile carburanților vineri. Motorina, mai ieftină cu până la 6 bani pe litru
Sursa: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
05 dec. 2025, 08:42, Economic

Potrivit specialiștilor, este vorba despre o scădere a prețurilor la carburanți cu până la șase bani pe litru, în special la motorina standard.

Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,75 și 7,91 lei, potrivit gandul.ro.

Prețul unui litru de motorină premium a scăzut cu cinci bani, iar prețul pentru un litru de benzină premium a scăzut cu patru bani. Asta înseamnă că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,17 şi 8,46 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,07 şi 8,37 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţurile la benzină standard şi la GPL au rămas nemodificate. Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,5 şi 7,65 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,7 şi 3,77 lei.

Recomandarea video

România află vineri cu cine ar putea juca la CM de fotbal, dacă trece de play-off
G4media
Ciclonul Cassio a lovit Europa: Avertizări cod roșu de furtuni în Italia. Cum este afectată România
Gandul
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Vladimir Putin minte cu nerușinare într-un interviu în presa străină și spune că Rusia a vrut să oprească războiul, când a invadat Ucraina: „Occidentul l-a declanșat împotriva noastră”
Libertatea
Alimentul interzis pentru zodia ta! Ce nu trebuie să mănânci niciodată
CSID
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor