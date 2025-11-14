Prima pagină » Știrile zilei » Curs valutar, 14 noiembrie. Euro a fost mai scump, aurul mai ieftin

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 14 noiembrie 2025.
Maria Miron
14 nov. 2025, 13:24, Economic

Moneda europeană a urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0847 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3768 lei, respectiv 5,7545 lei, iar francul elvețian a urcat până la 5,5259 lei.

Gramul de aur coboară cu mai puțin de 9,50 lei, fiind evaluat la 586,6515 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9545 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0847

Dolarul SUA

USD

4,3768

Francul elvețian

CHF

5,5259

Lira sterlină

GPB

5,7545

Gramul de aur

XAU

586,6515

Dolarul australian

AUD

2,8534

Dolarul canadian

CAD

3,1177

Coroana cehă

CZK

0,2102

Coroana daneză

DKK

0,6809

Lira egipteană

EGP

0,0927

100 Forinți maghiari

HUF

1,3226

100 Yeni japonezi

JPY

2,8292

Leul moldovenesc

MDL

0,2589

Coroana norvegiană

NOK

0,4344

Zlotul polonez

PLN

1,2013

Coroana suedeză

SEK

0,4625

Lira turcească

TRY

0,1033

Rubla rusească

RUB

0,0541

Leva bulgărească

BGN

2,5998

Randalul sud-african

ZAR

0,2556

Realul brazilian

BRL

0,8261

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6165

Rupia indiană

INR

0,0493

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,3002

Peso-ul mexican

MXN

0,2385

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,4851

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1040

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1916

Bahtul thailandez

THB

0,1350

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5631

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0262

Shekelul israelian

ILS

1,3523

100 Coroane islandeze

ISK

3,4637

Ringgitul malaysian

MIR

1,0591

Peso-ul filipinez

PHP

0,0741

Dolarul singaporez

SGD

3,3618

DST

XDR

5,9545

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.