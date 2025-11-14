Curs valutar, 14 noiembrie. Euro a fost mai scump, aurul mai ieftin

Moneda europeană a urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0847 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3768 lei, respectiv 5,7545 lei, iar francul elvețian a urcat până la 5,5259 lei.

Gramul de aur coboară cu mai puțin de 9,50 lei, fiind evaluat la 586,6515 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9545 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0847 Dolarul SUA USD 4,3768 Francul elvețian CHF 5,5259 Lira sterlină GPB 5,7545 Gramul de aur XAU 586,6515 Dolarul australian AUD 2,8534 Dolarul canadian CAD 3,1177 Coroana cehă CZK 0,2102 Coroana daneză DKK 0,6809 Lira egipteană EGP 0,0927 100 Forinți maghiari HUF 1,3226 100 Yeni japonezi JPY 2,8292 Leul moldovenesc MDL 0,2589 Coroana norvegiană NOK 0,4344 Zlotul polonez PLN 1,2013 Coroana suedeză SEK 0,4625 Lira turcească TRY 0,1033 Rubla rusească RUB 0,0541 Leva bulgărească BGN 2,5998 Randalul sud-african ZAR 0,2556 Realul brazilian BRL 0,8261 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6165 Rupia indiană INR 0,0493 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3002 Peso-ul mexican MXN 0,2385 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,4851 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1040 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1916 Bahtul thailandez THB 0,1350 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5631 100 Rupii indoneziene IDR 0,0262 Shekelul israelian ILS 1,3523 100 Coroane islandeze ISK 3,4637 Ringgitul malaysian MIR 1,0591 Peso-ul filipinez PHP 0,0741 Dolarul singaporez SGD 3,3618 DST XDR 5,9545

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.