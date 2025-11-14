Curs valutar, 14 noiembrie. Euro a fost mai scump, aurul mai ieftin

Moneda europeană a urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0847 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3768 lei, respectiv 5,7545 lei, iar francul elvețian a urcat până la 5,5259 lei.
Gramul de aur coboară cu mai puțin de 9,50 lei, fiind evaluat la 586,6515 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9545 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
|
Moneda
|
Simbol
|
RON
|
Euro
|
EUR
|
5,0847
|
Dolarul SUA
|
USD
|
4,3768
|
Francul elvețian
|
CHF
|
5,5259
|
Lira sterlină
|
GPB
|
5,7545
|
Gramul de aur
|
XAU
|
586,6515
|
Dolarul australian
|
AUD
|
2,8534
|
Dolarul canadian
|
CAD
|
3,1177
|
Coroana cehă
|
CZK
|
0,2102
|
Coroana daneză
|
DKK
|
0,6809
|
Lira egipteană
|
EGP
|
0,0927
|
100 Forinți maghiari
|
HUF
|
1,3226
|
100 Yeni japonezi
|
JPY
|
2,8292
|
Leul moldovenesc
|
MDL
|
0,2589
|
Coroana norvegiană
|
NOK
|
0,4344
|
Zlotul polonez
|
PLN
|
1,2013
|
Coroana suedeză
|
SEK
|
0,4625
|
Lira turcească
|
TRY
|
0,1033
|
Rubla rusească
|
RUB
|
0,0541
|
Leva bulgărească
|
BGN
|
2,5998
|
Randalul sud-african
|
ZAR
|
0,2556
|
Realul brazilian
|
BRL
|
0,8261
|
Renminbi-ul chinezesc
|
CNY
|
0,6165
|
Rupia indiană
|
INR
|
0,0493
|
100 Woni sud-coreeni
|
KRW
|
0,3002
|
Peso-ul mexican
|
MXN
|
0,2385
|
Dolarul neo-zeelandez
|
NZD
|
2,4851
|
Dinarul sârbesc
|
RSD
|
0,0434
|
Hryvna ucraineană
|
UAH
|
0,1040
|
Dirhamul Emiratelor Arabe
|
AED
|
1,1916
|
Bahtul thailandez
|
THB
|
0,1350
|
Dolarul din Hong Kong
|
HKD
|
0,5631
|
100 Rupii indoneziene
|
IDR
|
0,0262
|
Shekelul israelian
|
ILS
|
1,3523
|
100 Coroane islandeze
|
ISK
|
3,4637
|
Ringgitul malaysian
|
MIR
|
1,0591
|
Peso-ul filipinez
|
PHP
|
0,0741
|
Dolarul singaporez
|
SGD
|
3,3618
|
DST
|
XDR
|
5,9545
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.