Adio, Metaverse?! Mark Zuckerberg reduce finanțarea proiectului și își îndreaptă atenția și bugetul spre noua direcție strategică a Meta

Meta Platforms se pregătește pentru reduceri semnificative ale bugetului dedicat Metaverse-ului, semnalând o schimbare strategică majoră față de proiectul prezentat cândva drept viitorul companiei, scrie Bloomberg.

Directorii au discutat despre reducerea cheltuielilor pentru Metaverse cu până la 30% în 2026, o măsură care ar putea duce la concedieri la începutul anului viitor.

Schimbarea vine în urma unor întâlniri interne desfășurate în complexul lui Mark Zuckerberg din Hawaii, unde conducerea a analizat reduceri la nivelul întregii companii și a revizuit prioritățile pe termen lung.

Divizia Metaverse se confruntă cu tăieri bugetare drastice

Surse apropiate discuțiilor afirmă că Zuckerberg a cerut reduceri de 10% în toate diviziile, însă grupului Metaverse, parte a Reality Labs, i s-a solicitat să facă reduceri semnificativ mai ample.

Divizia responsabilă de căștile VR Quest și de platforma Horizon Worlds nu a înregistrat nivelul de creștere competitivă anticipat de Meta.

Pierderile, care depășesc 70 de miliarde de dolari din 2021, au accentuat presiunea investitorilor, care consideră inițiativa Metaverse drept o risipă costisitoare.

Tăierile propuse ar afecta în principal unitatea de realitate virtuală, cea mai mare sursă de cheltuieli din Reality Labs, deși și Horizon Worlds ar putea suferi reduceri.

Cu toate că nu există încă o decizie finală, sursele indică faptul că primele valuri de concedieri ar putea fi anunțate în ianuarie.

Investitorii cer o schimbare de direcție în contextul stagnării Metavere-ului

Zuckerberg a schimbat numele Facebook în Meta în 2021 pentru a sublinia o viziune a lumilor digitale în care oamenii ar lucra și socializa.

Totuși, adoptarea a stagnat, iar analiștii susțin că Metaverse-ul nu a generat rezultatele promise.

Criticii industriei au ridicat și probleme legate de siguranța și protecția datelor copiilor în mediile virtuale ale Meta.

Unii analiști solicită de mult timp închiderea Horizon Worlds, considerând că direcționarea resurselor către inteligența artificială (AI), noua prioritate publică a lui Zuckerberg, ar întări poziția competitivă a companiei.

Meta mută accentul pe AI și hardware pentru consumatori

Zuckerberg se concentrează acum pe modele AI avansate care alimentează chatbot-uri, instrumente generative și noi dispozitive hardware, precum ochelarii inteligenți Ray-Ban.

Meta a recrutat recent șeful echipei de design de la Apple, subliniind angajamentul pentru dispozitive orientate către experiențe AI.