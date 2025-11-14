Cercetătorul-șef AI al Meta demisionează, acuzând haos intern și nemulțumire profundă față de direcția impusă de Mark Zuckerberg

O ruptură semnificativă are loc în interiorul companiei Meta, în timp ce reputatul cercetător în inteligență artificială Yann LeCun intenționează să părăsească firma și să își lanseze propriul startup AI, conform Futurism.

Plecarea lui marchează un moment de cotitură pentru Meta, care a trecut treptat de la cercetarea deschisă la dezvoltarea agresivă de produse comerciale, generând conflicte între perspectivele opuse despre viitorul AI al Meta.

Moștenirea lui LeCun

LeCun, laureat al Premiului Turing în 2018 și unul dintre cei trei „nași” ai AI moderne, a avut un rol central în definirea direcției FAIR, divizia de cercetare a Meta.

El a criticat de mult timp modelele lingvistice de mari dimensiuni, considerându-le limitate fundamental și susținând în schimb „modele ale lumii” capabile să înțeleagă realitatea fizică, nu doar datele textuale.

Pe măsură ce Meta încearcă să recupereze terenul în fața rivalilor precum OpenAI și Google, scepticismul lui LeCun l-a făcut tot mai puțin compatibil cu direcția lui Mark Zuckerberg, orientată spre sisteme comerciale bazate pe LLM (modele lingvistice mari), asemănătoare lui ChatGPT.

Cheltuieli uriașe și noi structuri de putere la Meta

Recent, Meta a investit peste 14 miliarde de dolari în Scale AI și l-a angajat pe fostul său CEO, Alexandr Wang, pentru a conduce noua divizie Superintelligence Labs, separată de FAIR.

În urma acestei restructurări, LeCun a ajuns să raporteze direct lui Wang, semnalând orientarea companiei către sisteme „superinteligente” construite pe tehnologie LLM, în contradicție cu viziunea sa pe termen lung.

Zuckerberg ar fi oferit contracte uriașe pentru a atrage cercetători de top, evidențiind presiunea de a avansa rapid în cursa AI.

Reacții de piață și îngrijorarea investitorilor

Noua direcție a Meta a tulburat investitorii, mai ales după ce Llama 4 a fost considerat sub nivelul modelelor concurente.

Acțiunile companiei au scăzut cu 11% după anunțarea unor cheltuieli suplimentare masive pentru AI, iar vestea despre plecarea lui LeCun a provocat o nouă scădere, de aproape 3%.