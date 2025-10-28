Secretarul Trezoreriei al Statelor Unite cere o „politică monetară sănătoasă” în Japonia

Declarațiile au determinat o creștere temporară a yenului și au fost făcute înaintea reuniunii de două zile a Băncii Japoniei, care se încheie joi, când piețele se așteaptă ca banca centrală să amâne majorarea ratelor dobânzilor.

„Secretarul Bessent a subliniat rolul important al formulării și comunicării unei politici monetare solide în stabilizarea așteptărilor privind inflația și prevenirea volatilității excesive a cursului de schimb”, a declarat Departamentul Trezoreriei SUA într-un comunicat.

Problema era critică, deoarece condițiile economice din Japonia erau substanțial diferite față de momentul în care fostul premier Shinzo Abe a implementat măsurile de stimulare „Abenomics” în urmă cu 12 ani, potrivit declarației citate de Bessent în cadrul discuțiilor de luni.

Declarațiile au reînviat așteptările pieței că Washingtonul ar putea continua să exercite presiuni asupra Japoniei pentru a-și înăspri mai rapid politica monetară, potrivit Reuters.

Ministerul de Finanțe al Japoniei nu a fost disponibil imediat pentru a comenta declarația SUA

Vorbind reporterilor după întâlnirea cu Bessent de luni, Katayama a spus că cele două părți nu au abordat direct politica monetară japoneză.

Susținătoare a politicii economice Abenomics, noua prim-ministră a Japoniei, Sanae Takaichi, a îndemnat Banca Japoniei să coopereze cu eforturile guvernului de stimulare a cererii, într-o declarație considerată de analiști ca fiind o reacție împotriva planurilor băncii centrale de majorare a dobânzilor.

După ieșirea din programul de stimulare masivă de zece ani lansat în 2024 ca parte a politicii Abenomics, Banca Japoniei a majorat dobânzile de două ori în ianuarie, dar menține în continuare costurile împrumuturilor la 0,5%.

Criticii au dat vina pe ritmul lent al majorărilor de dobânzi pentru slăbiciunea yenului, care a devenit o problemă politică, determinând creșterea costurilor de import și a inflației în general.

Complicând argumentul, ministrul japonez pentru revitalizarea economică, Minoru Kiuchi, a declarat marți că un yen slab are beneficii pentru economie, semnalând opinia optimistă a administrației cu privire la costul scăderii prelungite a yenului.

Comentariile lui Bessent vin în contextul în care creșterea costurilor alimentelor și materiilor prime a menținut inflația de bază a Japoniei peste ținta de 2% a băncii centrale timp de peste trei ani, determinând unii responsabili politici ai BOJ să se îngrijoreze cu privire la efectele de runda a doua asupra prețurilor.