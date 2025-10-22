Prima pagină » Știri externe » Armata israeliană a recuperat corpurile a doi ostatici din Gaza

Armata israeliană a anunțat că a primit, prin intermediul Crucii Roșii, rămășițele a doi cetățeni israelieni ținuți captivi în Fâșia Gaza, în timp ce operațiunile pentru recuperarea ostaticilor continuă, potrivit Al Jazeera.
Sursa foto: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire
Rareș Mustață
22 oct. 2025, 06:16, Știri externe

Forțele de apărare ale Israelului au confirmat marți că au primit de la Crucea Roșie corpurile a doi ostatici israelieni aflați în Gaza.

Potrivit biroului prim-ministrului, trupurile vor fi transportate la Institutul de Medicină Legală pentru examinare și identificare oficială.

Ulterior, familiile celor doi vor fi anunțate.

„Efortul de a-i readuce pe toți ostaticii noștri continuă fără întrerupere și nu se va opri până când ultimul ostatic nu se va întoarce acasă”, se arată într-un comunicat al guvernului israelian.