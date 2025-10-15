Netanyahu a apărut din nou în instanță pentru acuzații de corupție și fraudă

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a prezentat miercuri la tribunalul din Tel Aviv pentru o nouă audiere în procesul său de corupție, deschis în mai 2020.

Potrivit Le Figaro, Netanyahu a fost însoțit la audiere de mai mulți miniștri ai guvernului și, îmbrăcat într-un costum negru cu cravată roșie, a zâmbit la sosirea sa în fața judecătorilor. La intrarea în tribunal, câțiva manifestanți au huiduit delegația guvernamentală, exprimându-și nemulțumirea față de corupția din politică.

Acuzații de corupție și de presiune asupra presei

„Nu am comis nicio faptă ilegală. Sunt victima unei vânători politice menite să mă îndepărteze de la conducerea guvernului”, a declarat premierul israelian, reluând una dintre temele sale constante de apărare.

Procurorii îl acuză pe Netanyahu și pe soția sa, Sara, că ar fi primit bunuri de lux în valoare de peste 260.000 de dolari – inclusiv trabucuri, bijuterii și sticle de șampanie – de la oameni de afaceri influenți, în schimbul unor favoruri politice. În alte două dosare, premierul, lider al partidului Likud, este suspectat că ar fi încercat să influențeze două instituții media israeliene pentru a obține o acoperire mediatică avantajoasă.

Netanyahu, între justiție și politică

Luni, președintele american Donald Trump a sugerat, în fața Parlamentului israelian, acordarea unei grațieri pentru Netanyahu, o declarație care a stârnit controverse la Tel Aviv și în rândul opoziției istraeliene.

Procesul, amânat de mai multe ori în ultimii patru ani, continuă să împartă societatea și clasa politică din Israel. Netanyahu, care a condus guvernul timp de peste 18 ani în total, se confruntă și cu critici puternice pentru reforma justiției, inițiată după revenirea sa la putere în 2022. Proiectul, suspendat abia după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, a fost catalogat de opozanți drept o tentativă de subminare a independenței sistemului judiciar.

Reforma justiției care divizează Israelul

Planul de reorganizare a justiției propus de guvernul Netanyahu urmărește să reducă puterile Curții Supreme și să acorde Parlamentului un control mai mare asupra numirii judecătorilor. Susținătorii reformei spun că măsurile ar întări democrația, oferind aleșilor o influență mai mare, în timp ce criticii atrag atenția că modificările ar submina independența sistemului judiciar și ar slăbi echilibrul dintre puterile statului.

„Această reformă ar transforma Israelul dintr-o democrație solidă într-un stat condus de capriciile guvernului”, a avertizat un fost judecător al Curții Supreme, citat de presa locală.

„Nu voi ceda presiunilor. Voi lupta până la capăt pentru adevăr și pentru Israel”, a declarat premierul istraelian la ieșirea de la audieri, continuând să susțină că acuzațiile sunt motivate politic.