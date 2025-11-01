Israelul anunță că rămășițele predate de Hamas nu aparțin niciunui ostatic

Israelul a anunțat că rămășițele a trei persoane transmise sâmbătă Crucii Roșii de către Hamas în Fâșia Gaza nu aparțin niciunui ostatic israelian.

Informația a fost confirmată de biroul premierului Benjamin Netanyahu, care a precizat că identitatea reală a persoanelor rămâne neclară, scrie AP.

Predarea rămășițelor vine la o zi după ce Israelul a returnat în Gaza corpurile a 30 de palestinieni, încheind astfel un schimb început la începutul săptămânii, când militanții Hamas au predat trupurile a doi ostatici.

Brigăzile Al-Qassam, aripa armată a Hamas, au declarat că au propus vineri predarea unor mostre biologice ale unor cadavre neidentificate, însă Israelul ar fi refuzat și ar fi cerut ca întregile rămășițe să fie transmise pentru examinare.

„Am predat corpurile pentru a opri acuzațiile Israelului”, au transmis reprezentanții Hamas.

În Gaza, autoritățile medicale se confruntă cu dificultăți majore în identificarea victimelor, din cauza lipsei echipamentelor de testare ADN.