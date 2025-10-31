Israelul a predat cadavrele a 30 de palestinieni

Oficialii de la Spitalul Nasser din orașul Khan Younis au confirmat primirea cadavrelor, dar nu au precizat imediat în ce stare se află acestea și nici nu le-au identificat, transmite AP.

Schimbul de rămășițe palestiniene pentru rămășițe de ostatici este cel mai recent indiciu că acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas avansează, în ciuda atacurilor mortale israeliene asupra Gazei din această săptămână.

Înainte de eliberarea de vineri, Israelul returnase autorităților din Gaza cadavrele a 195 de palestinieni fără a oferi detalii despre identitatea acestora. Nu este clar dacă cadavrele returnate de Israel sunt ale celor care au fost uciși în Israel în timpul atacului din 7 octombrie, au murit în custodia israeliană ca deținuți sau au fost recuperate din Gaza de către trupe în timpul războiului.

Oficialii din domeniul sănătății din Gaza s-au luptat să identifice cadavrele fără acces la kituri ADN.

În Israel, biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a declarat joi seară că rămășițele returnate de militanții palestinieni au fost confirmate ca fiind cele ale lui Sahar Baruch și Amiram Cooper, ambii luați ostatici în timpul atacului din 7 octombrie 2023 al Hamas, care a declanșat războiul.

