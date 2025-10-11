Miting istoric la Tel Aviv: Israelul așteaptă eliberarea ultimilor 48 de ostatici din Gaza

Mitingul, organizat sâmbătă seara de Forumul Familiilor Ostaticilor și Dispăruților sub deviza „Mulțumim, poporului Israel”, a încheiat campania civică de aproape doi ani, desfășurată neîntrerupt în același loc. Evenimentul precede prima fază a acordului de încetare a focului semnat recent între Israel și Hamas, care prevede eliberarea ultimilor ostatici ținuți în Gaza.

„Este responsabilitatea noastră comună, ca popor al Israelului, să ne asigurăm că acordul este pus în aplicare în totalitate”, a comunicat organizația, citată de Times of Israel.

„O nouă zi va răsări”

La manifestare participă rude ale celor răpiți, reprezentanți ai autorităților și personalități publice. Printre invitați s-au numărat fostul emisar american pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff și Jared Kushner, care au fost implicați în procesul diplomatic ce a condus la acordul actual.

Supraviețuitoarea atacului de la festivalul Nova și reprezentanta Israelului la Eurovision, Yuval Raphael, a urcat pe scena amenajată în Piața Ostaticilor, unde a interpretat piesa „New Day Will Rise”, devenită simbol al speranței familiilor.

As the entire nation holds its breath in anticipation of the implementation of the agreement to return the hostages, the families of the hostages invite the people of Israel to participate in the central rally at Hostages Square tonight. 🎗️ tonight, 8:00 PM, Hostages Square,… pic.twitter.com/F1bFmc8jv2 — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 11, 2025

Apel la solidaritate

„Drag popor al Israelului, avem nevoie de voi acum mai mult ca oricând”, le-a transmis celor prezenți Einav Zangauker, mama ostaticului Matan Zangauker, un tânăr de 23 de ani aflat printre ostaticii din Gaza.

Potrivit acordului, Hamas urmează să elibereze 48 de persoane, dintre care 20 sunt considerate în viață, iar cel puțin 26 au fost confirmate decedate de către armata israeliană. În schimb, Israelul va elibera aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni și va începe o retragere graduală a trupelor din Gaza, sub garanțiile SUA și ale mediatorilor internaționali.

Lumini pentru cei care nu s-au întors

„Lupta noastră nu s-a încheiat și nu se va încheia până când ultimul ostatic nu se va întoarce acasă”, au spus reprezentanții forumului, în timp ce mii de oameni au cântat și au aprins lumânări în semn de solidaritate și de aducere-aminte a celor care nu s-au mai întors.

În același timp cu mitingul din Tel Aviv, manifestații similare au avut loc în Ierusalim, Sha’ar HaNegev și Karmei Gat, transformând seara într-un moment de unitate și neuitare națională.