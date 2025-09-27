Barack Obama spune că nu există „motive militare” pentru ofensiva Israelului în Gaza

Fostul președinte american Barack Obama a criticat vineri operațiunea militară a Israelului în Fâșia Gaza, spunând că „nu există motive militare pentru a continua să bombardeze ceea ce este deja în ruine”.

„Cred că este important ca noi, cei care nu suntem direct implicați în violență, să recunoaștem că, în acest moment, copiii nu pot muri de foame. În acest moment, nu există o justificare militară pentru a continua să bombardăm ceea ce este deja în ruine”, a spus Barack Obama la un eveniment desfășurat la Dublin, Irlanda.

„Este inacceptabil să ignorăm criza umanitară care are loc în Gaza și este necesar să insistăm ca ambele părți să găsească o cale în care un stat palestinian și autonomia să coexiste alături de un Israel sigur”, a mai declarat fostul președinte american.

Tot el a acuzat clasa politică pentru lipsa unei soluții pentru rezolvarea acestui conflict și l-a menționat în mod direct pe Benjamin Netanyahu, scrie CNN.

„Nu ne-am înțeles întotdeauna”, a afirmat fostul președinte american.

„Din păcate, de multe ori liderii, politicienii au un interes personal în a menține ideea că este vorba pur și simplu de noi și de ei, și că vina este a lor, deoarece acest lucru îi ajută să se mențină la putere”, a spus Obama.

„Este un joc cinic. Am observat acest lucru pe tot parcursul președinției mele și nu am fost întotdeauna popular în acea regiune pentru că le-am atras atenția asupra acestui lucru. Cred că este corect să spun că eu și prim-ministrul Israelului, care este încă în funcție, nu am fost cei mai buni prieteni”.

Totodată, Obama a declarat că „abordarea vicioasă a Hamas de a încerca să rezolve o problemă care pune în pericol tot poporul lor este culmea cinismului, pe care o resping și eu”.

Israelul a lansat luna aceasta o ofensivă nouă în orașul Gaza, după ce în august a aprobat un plan de ocupare a zonei distruse de bombardamente.

ONU a declarat că invazia ar putea obliga aproape un milion de palestinieni să-și părăsească locuințele.