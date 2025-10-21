JD Vance cere grupării Hamas să se dezarmeze: „Dacă nu cooperează, atunci va fi nimicit”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, aflat în Israel, a cerut ca Hamas să se dezarmeze și a spus că soluţia pentru eliberarea ostaticilor şi pentru o pace durabilă va lua timp. El a declarat că, dacă cei din Hamas nu cooperează, riscă „a fi nimiciți”.

JD Vance a afirmat, în cadrul unei conferinţe de presă în Israel, că unele dintre persoanele luate ostatice rămân de negăsit, dar că aceasta nu exclude eforturile de eliberare.

„Nu înseamnă că nu trebuie să încercăm să îi scoatem, şi nu înseamnă că nu avem încredere că vom reuşi. Este doar un motiv în plus pentru puţină răbdare”, a spus Vance.

Vance a pledat pentru aplicarea planului în 20 de puncte prezentat de preşedinte, pe care l-a descris drept clar şi sprijinit atât de Israel, cât şi de aliaţii din Golful Arab.

Măsuri dure dacă Hamas nu cooperează

„Hamas trebuie să se dezarmeze. Hamas trebuie să se comporte. Luptătorii pot primi o formă de clemenţă, dar nu li se va permite să se ucidă între ei sau să-şi ucidă conaţionalii”, a declarat vicepreședintele.

El a refuzat să impună un termen limită explicit pentru respectarea acordului, motivând că multe aspecte sunt complicate şi imprevizibile.

Vance a explicat că în Fâşia Gaza există regiuni relativ sigure şi regiuni extrem de periculoase şi că lărgirea zonei sigure va necesita timp şi organizare, inclusiv înfiinţarea unei forţe internaţionale de securitate. El a adăugat că există voluntari dispuşi să participe la acea misiune.

Vance a avertizat însă că, în absenţa cooperării din partea Hamas, Statele Unite şi aliaţii lor vor recurge la măsuri dure.

„Dacă Hamas nu cooperează, atunci, aşa cum a spus preşedintele, Hamas va fi nimicit”, a subliniat Vance.

El a mai spus că obiectivul rămâne aducerea ostaticilor acasă şi garantarea unui viitor prosper şi sigur pentru toţi locuitorii din Gaza.