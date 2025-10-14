Jose Daniel Ferrer, disidentul cubanez , a ajuns în SUA după ce a fost eliberat din închisoare

Ferrer a fost eliberat și i s-a permis să plece în SUA după o cerere oficială din partea guvernului american, potrivit Ministerului cubanez de Externe. Membrii familiei sale au putut, de asemenea, să plece, se arată în comunicatul Ministerului de Externe, transmite CNN.

Ferrer ar fi declarat într-o scrisoare trimisă luna aceasta că ar accepta exilul decât să continue să fie torturat în închisoare, după ce i-a fost revocată eliberarea condiționată pe termen scurt.

Ferrer, unul dintre ultimii disidenți rămași în Cuba, a fost închis în repetate rânduri în anii de opoziție față de guvern. Secretarii de stat republicani și democrați și-au exprimat sprijinul pentru Ferrer și s-au pronunțat împotriva reprimării disidenței din Cuba.

Cel mai recent, Ferrer a fost condamnat pentru participarea la protestele masive din 11 iulie 2021 de pe insulă și închis până în ianuarie 2025, când a fost eliberat anticipat după pedeapsa de patru ani și jumătate de închisoare.

Eliberarea sa a venit la doar câteva zile după ce oficialii administrației Biden au anunțat eliminarea Cubei de pe lista SUA a țărilor care sprijină terorismul și au declarat că oficialii cubanezi au fost de acord cu o cerere a Vaticanului de a-i elibera pe cubanezii închiși pentru activități antiguvernamentale, printre alte infracțiuni.

‼️El líder opositor cubano José Daniel Ferrer es recibido por miembros de la comunidad cubana exiliada en la sede de la Fundación Nacional Cubano Americana, en Miami. pic.twitter.com/s4wACXOJgg — Martí Noticias (@martinoticias) October 13, 2025

Administrația Trump a anulat decizia lui Biden și a reintrat Cuba pe lista statelor care sponsorizează terorismul la scurt timp după preluarea mandatului.

În aprilie, eliberarea anticipată a lui Ferrer a fost revocată, iar acesta a fost din nou închis pe baza acuzațiilor că și-a încălcat eliberarea condiționată.

Rubio a declarat în iulie că guvernul cubanez îl torturează pe Ferrer și a cerut „dovezi imediate că este în viață și eliberarea tuturor prizonierilor politici”.

Luni, Rubio a cerut din nou „eliberarea imediată a celor peste 700 de prizonieri politici deținuți pe nedrept”.