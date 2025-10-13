Un fost preşedinte al Franţei va fi încarcerat pe 21 octombrie

Decizia a fost comunicată de Jean-François Bohnert, procurorul Parchetului Financiar Naţional (PNF), în cadrul unei întrevederi de aproximativ 45 de minute.

Sarkozy va fi plasat în regim de izolare, în condiţii obişnuite de detenţie, pentru a limita riscurile de securitate asociate contactului cu alţi deţinuţi, au precizat sursele din administraţia penitenciară citate de Le Figaro.

Fostul şef de stat, în vârstă de 69 de ani, a fost condamnat pe 25 septembrie la cinci ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, pentru conspiraţie criminală şi finanţare ilegală a campaniei sale prezidenţiale din 2007, în dosarul privind fondurile provenite din Libia lui Muammar Gaddafi.

Deşi a formulat apel împotriva sentinţei, Sarkozy urmează să fie încarcerat în baza unui mandat de arestare cu executare provizorie emis de Tribunalul Penal din Paris.

Aceasta este prima dată în istoria Franţei moderne când un fost preşedinte urmează să ispăşească o pedeapsă cu închisoarea într-o cauză penală.