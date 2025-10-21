Ionuț Moșteanu respinge demisia cerută de Călin Georgescu: „România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului”

Ionuț Moșteanu a reacționat marți seara pe Facebook după ce Călin Georgescu, cercetat pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și propagandă fascistă, a cerut demisia sa și a comandanților militari.

Ministrul a amintit declarațiile anterioare ale politicianului, inclusiv afirmații pro-rusești și critici la adresa scutului antirachetă de la Deveselu: „Este același om care spunea ca “șansa României este înțelepciunea rusească” și că scutul antirachetă de la Deveselu este o rușine a diplomației. Un individ care se crede mare lider dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav”.

„România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului”, a subliniat Moșteanu, reafirmând că țara va continua să investească în armata națională, în industria de apărare și în atragerea tinerilor către serviciul militar.

Ministrul a adăugat că patriotismul nu înseamnă elogierea liderilor care conduc războaie crude, ci construirea unei Românii puternice, sigure și respectate la nivel internațional, în cadrul NATO și UE.

Reacția sa survine pe fondul tensiunilor generate de unele declarații politice interne care, potrivit lui Moșteanu, subminează constant interesele României în favoarea Rusiei.