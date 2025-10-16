„Am intrat în stare de isterie”: Un bărbat din Gaza s-a reunit cu familia după ce în închisoare i s-a spus că aceștia au murit

Abia după eliberarea sa, luni, în cadrul acordului de încetare a focului mediat de SUA între Hamas și Israel, care a pus capăt unui război de doi ani, a aflat că cei dragi lui erau în viață, scrie Reuters.

Soția sa, Hanaa Bahlul, a alergat pe holul casei familiei sale din Khan Younis și i-a sărit în brațe. El a învârtit-o în aer în timp ce se strângeau în brațe. Abu Sido și-a sărutat copiii pe obraji de nenumărate ori, murmurând „dragostea mea” în timp ce îi ținea în brațe pe fiica și fiul pe care credea că nu-i va mai vedea niciodată.

„I-am auzit vocea, am auzit vocea copiilor mei, eram uimit, nu se poate explica, erau în viață. Mi-am văzut soția și copiii în viață. Imaginați-vă, în mijlocul morții – viața”, a spus el.

Abu Sido, fotojurnalist, a declarat că a fost reținut la spitalul Shifa din nordul Fâșiei Gaza pe 18 martie 2024.

El se număra printre cei 1.700 de palestinieni reținuți de forțele israeliene în timpul războiului devastator din Gaza și eliberați luni, împreună cu 250 de prizonieri condamnați sau suspectați de implicare în atacuri mortale, în schimbul a 20 de ostatici israelieni reținuți de Hamas de la atacul transfrontalier din octombrie 2023.