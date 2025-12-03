Vizita programată pentru 1 decembrie a fost anulată după ce autoritățile ucrainene au informat Legislativul european că se opune participării eurodeputatului Hans Neuhoff, politician al partidului german de extremă dreapta AfD invocând motive de securitate, au comunicat surse pentru Politico.

Ucraina a notificat inițial biroul președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, semnalând intenția de a-i refuza accesul în țară. Ulterior, mesajul a fost transmis către Comisia de Securitate și Apărare.

Hans Neuhoff este o figură controversată întrucât acesta a călătorit de mai multe ori în Rusia de la începutul Războiului din Ucraina, a comunicat în spațiul public trebui să ia în calcul „cauzele profunde” ale invaziei ruse și că Ucraina nu ar trebui să adere la NATO.

Eurodeputatul susține că autoritățile ucrainene nu au prezentat probe privind presupusele riscuri de securitate sau vizitele sale în Donbas. „Acuzațiile că aș avea relații politice cu Federația Rusă sau că aș fi fost prezent ilegal în Donbas sunt neadevărate”, a declarat el.