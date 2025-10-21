Doru Octavian Dumitru are probleme grave de sănătate și a ajuns la spital. Mesajul familiei: Rugați-vă pentru el

Mesajul a fost transmis pe rețelele de socializare. Familia a anunțat că toate spectacolele programate în aceste zile au fost anulate.

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate. Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să îi respectați intimitatea atât lui cât și a familiei sale. Rugați-vă pentru ca el să depășească cu bine această încercare grea”, a transmis familia.

În aceste zile, artistul în vârstă de 69 de ani avea spectacole la Onești, Buzău și București.