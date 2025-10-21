Spionii ruși ar colabora cu traficanți de migranți pentru a destabiliza Europa, afirmă ministrul bulgar de Interne

Ministrul bulgar de Interne, Daniel Mitov, a declarat pentru The Times că spionii ruși colaborează cu traficanți de migranți pentru a identifica punctele slabe de la frontierele externe ale UE, inclusiv granița Bulgariei cu Turcia.

Mitov afirmă că aceste grupuri ajută migranții ilegali să exploateze sistemele de azil din Europa și Marea Britanie și să evite expulzarea. El susține că scopul acestor acțiuni este destabilizarea Uniunii Europene și subminarea securității interne a statelor membre.

La rândul ei, ministrul britanic de externe Yvette Cooper a confirmat că dezvăluirile Bulgariei scot la iveală o amenințare reală și în creștere din partea statelor ostile, menționând Rusia ca principal actor implicat.

„Migrația ilegală este alimentată nu doar de rețele criminale, ci și de actori statali care urmăresc să destabilizeze Europa”, a declarat Cooper.

Mitov a mai precizat că unele organizații neguvernamentale colaborează cu traficanții „sub pretexte ideologice”, menționând grupurile „No Name Kitchen” și „Mission Wings”. Acestea au negat ferm acuzațiile, subliniind că desfășoară activități umanitare legale și cooperează cu autoritățile bulgare.

Bulgaria, care a aderat la spațiul Schengen în ianuarie, consideră frontiera sa cu Turcia drept una dintre cele mai vulnerabile porți de acces în Europa. Oficialul bulgar a declarat că țara sa va continua să consolideze securitatea frontierelor cu sprijinul partenerilor NATO și al Uniunii Europene.

Summitul de la Londra, găzduit de premierul britanic Keir Starmer, va aborda miercuri noi măsuri pentru combaterea imigrației ilegale pe ruta Balcanilor de Vest și întărirea cooperării regionale în domeniul securității frontierelor.