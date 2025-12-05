Prima pagină » Știri externe » Premierul Bulgariei demisionează doar dacă trece moțiunea. Zhelyazkov se apără cu cifre și Constituția

Premierul bulgar Rosen Zhelyazkov spune că va demisiona doar dacă moțiunea de cenzură trece. Oficialul susține că economia merge bine, iar guvernul și-a făcut treaba.
05 dec. 2025, 13:15, Știri externe

Premierul Bulgariei, Rosen Zhelyazkov, a transmis în parlament că nu își va depune demisia de bunăvoie. El a precizat că va pleca din funcție doar dacă moțiunea de cenzură va fi adoptată de legislativ.

„Sunt pregătit să părăsesc funcția doar dacă parlamentul votează o moțiune de cenzură împotriva guvernului”, a declarat Zhelyazkov vineri, în cadrul sesiunii de control parlamentar. Premierul a răspuns astfel întrebărilor venite din partea opoziției, care îi cere inistent demisia.

Zhelyazkov: Economia Bulgariei depășește media europeană

Șeful guvernului a susținut că executivul său, învestit în ianuarie, a obținut rezultate bune într-un timp scurt. El a amintit adoptarea rapidă a bugetului pe 2025 și a prezentat indicatori economici pe care îi consideră incontestabili. „Avem o creștere economică de aproximativ 3%, dublu față de media europeană, un PIB record estimat pentru anul viitor și șomaj în scădere”, a declarat Zhelyazkov.

În favoarea guvernului său, premierul a amintit și investițiile de 5 miliarde de leva ce urmează să fie direcționate prin Planul de Redresare și Reziliență. De asemenea, a menționat colectările suplimentare de 9 miliarde de leva raportate de instituțiile fiscale. „Investițiile străine depășesc deja nivelurile ultimilor ani”, a adăugat el, citat de Novinite.

Constituția, scut în fața opoziției

În ceea ce privește presiunile opoziției pentru o demisie imediată, Zhelyazkov a invocat litera Constituției. „Articolul 89 este clar – dacă trece moțiunea, îmi voi depune demisia. Dar nu intenționez să creez artificial o astfel de situație”.

Moțiunea de cenzură ar urma să fie depusă în cursul zilei de vineri de către alianța politică de centru WCC-DB (Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democrată), de partidul MECh (Moralitate, Unitate, Onoare) și de Alianța pentru Drepturi și Libertăți (ARF). MECh este o formațiune naționalistă de dreapta, iar ARF reprezintă în principal interesele minorităților. Dezbaterea și votul sunt așteptate săptămâna viitoare. În paralel, este programat și un nou protest, care a fost deja anunțat.

