Un fost premier PSD a semnat „cu toată convingerea” moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”

„Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moțiunea parlamentarilor neafiliați intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”! Este vorba despre o inițiativă a peste 22 de parlamentari care înțeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acționar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată și dirijată de forțe externe și care acționează împotriva interesului național”, anunță Victor Ponta.

El afirmă că moțiunea este o inițiativă a parlamentarilor neafiliați.

„În mod direct și neechivoc, arătăm că vom sprijini fără condiții orice Guvern care eliberează România de caracatița USR! Sunt convins că toți parlamentarii PSD și majoritatea absolută a celor de la PNL sunt de acord cu această inițiativă – însă disciplina de partid îi împiedică să își exprime public aceste convingeri”, adaugă fostul premier.

Ponta transmite un mesaj pentru: „există curajul de a începe bătălia cu această grupare antiromânească numită USR”.

„Bătălia este dificilă și de lungă durată, dar este esențială pentru viitorul României. Propaganda externă și internă are acum banii și instrumentele instituționale necesare pentru a susține subjugarea țării – însă lupta împotriva lor este o luptă legitimă pentru libertate, demnitate, prosperitate și pentru viitorul național și european al poporului român”, încheie Ponta.

Senatorul Ninel Peia a anunțat miercuri că grupul PACE, din care face parte, depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Anunțul a fost făcut după ce președintele Nicușor Dan a prezentat în plen Strategia Națională de Apărare a Țării.