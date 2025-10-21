Europa și Ucraina dezvoltă un plan în 12 puncte pentru încetarea războiului cu Rusia

Tările europene colaborează cu Ucraina pentru a formula o propunere de 12 puncte menită să pună capăt războiului cu Rusia, relatează Bloomberg News, marți.

Un consiliu pentru pace condus de președintele american Donald Trump va supraveghea aplicarea planului, potrivit raportului, care citează surse apropiate situației.

Marți, liderii europeni au cerut Washingtonului să pună presiune pentru un armistițiu imediat în Ucraina. Cu toate acestea, Guvernul rus a cerut în mod constant ca Ucraina să cedeze mai mult teritoriu înainte de acceptarea unui astfel de armistițiu.

Potrivit propunerii, Ucraina ar beneficia de garanții de securitate, fonduri pentru repararea daunelor de război și o cale rapidă de aderare la Uniunea Europeană, se precizează în raportul Bloomberg.

Documentul mai menționează că, odată ce Rusia va urma exemplul Ucrainei în acceptarea armistițiului și ambele părți se opresc din a se ataca reciproc, planul prevede returnarea tuturor copiilor deportați în Ucraina și schimburi de prizonieri.

Negocierile vor include și guvernarea teritoriilor ocupate, deși nici Europa, nici Ucraina nu vor recunoaște legal vreun teritoriu ocupat ca parte a Rusiei, mai arată raportul, scrie Reuters.