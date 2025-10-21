Liderii europeni susţin apelul lui Trump pentru încetarea focului în Ucraina

„Susţinem cu tărie poziţia preşedintelui Trump potrivit căreia luptele ar trebui să înceteze imediat, iar linia de contact actuală ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor”, se arată în declaraţie.

Donald Trump şi Vladimir Putin intenţionează să se întâlnească la Budapesta, capitala Ungariei, membră a NATO şi a UE, care a menţinut relaţii cordiale cu Moscova pe tot parcursul războiului din Ucraina.

În trecut, Rusia a cerut Ucrainei să cedeze mai mult teritoriu înainte de încetarea focului, în timp ce Ucraina şi aliaţii săi europeni au solicitat de mult timp încetarea imediată a luptelor, pentru ca negocierile să poată avea loc.

Trump a cerut încetarea focului pe liniile actuale după ce s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Declaraţia precizează că liderii europeni se vor întâlni la sfârşitul acestei săptămâni la un summit al UE şi în formatul „Coaliţiei de Voinţă” formată din ţările care susţin Ucraina.

Zelenski va participa vineri la Londra la reuniunea Coaliţiei de Voinţă.

Coaliţia, formată de Franţa şi Marea Britanie în februarie, a purtat discuţii timp de luni de zile la diferite niveluri pentru a încerca să definească planuri privind contribuţia militară a ţărilor pentru Ucraina şi pentru a descuraja Rusia să o atace din nou odată ce se va ajunge la un armistiţiu definitiv.

„Trebuie să intensificăm presiunea asupra economiei Rusiei şi a industriei sale de apărare, până când Putin va fi gata să facă pace. Elaborăm măsuri pentru a utiliza întreaga valoare a activelor suverane imobilizate ale Rusiei, astfel încât Ucraina să dispună de resursele de care are nevoie”, se adaugă în declaraţia de marţi.