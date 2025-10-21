Europa se mobilizează pentru Ucraina înaintea întâlnirii Trump-Putin

Aliații Ucrainei se mobilizează pentru a întări poziția Kievului înaintea întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, planificată la Budapesta. Europenii se tem că o eventuală înțelegere între cei doi ar putea duce la o pace impusă, în defavoarea Ucrainei și a securității întregului continent.

Sancțiuni împotriva Rusiei și ajutor pentru Ucraina

La summitul Consiliului European de joi, liderii UE urmează să aprobe un pachet amplu de sprijin pentru președintele Volodimir Zelenski. Potrivit diplomaților citați de Politico, planul include creșterea finanțării pentru Kiev, livrarea de armament suplimentar și un nou val de sancțiuni economice menite să lovească economia Rusiei.

„Vedem eforturile președintelui Trump de a aduce pacea în Ucraina. Desigur, toate aceste eforturi sunt binevenite, dar nu vedem ca Rusia să-și dorească cu adevărat pacea. Rusia înțelege doar forța”, a declarat luni șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurată la Consiliul Afacerilor Externe al UE.

Dacă Putin câștigă, Europa se va înarma masiv

Bruxellesul privește cu îngrijorare posibilitatea ca Trump să exercite presiuni asupra lui Zelenski pentru a accepta condițiile Moscovei, inclusiv cedarea unor regiuni din estul Ucrainei: „Dacă Putin câștigă teritorii, statele baltice vor intra în panică, iar Europa va fi împinsă spre o reînarmare masivă”.

Motivul este schimbarea bruscă de atitudine a lui Trump față de războiul din Ucraina. Liderul american a declarat recent că ar fi dispus să înghețe conflictul de-a lungul actualelor linii de front, la mai puțin de o lună după ce sugerase că Ucraina ar putea recuceri întregul său teritoriu. Comentariile sale au reaprins temerile că ar putea încerca să-l constrângă pe Zelenski să cedeze teritorii Rusiei.

Ucraina trebuie să intre puternică în negocieri

În tot acest timp, Uniunea Europeană finalizează al 19-lea pachet de sancțiuni, vizând băncile și criptomonedele prin care Rusia ocolește restricțiile. De asemenea, se caută soluții pentru folosirea activelor financiare ruse înghețate, estimate la circa 140 de miliarde de euro, pentru a susține efortul de război al Ucrainei.

Diplomații europeni se așteaptă ca președintele Ucrainei să se adreseze liderilor UE la summitul de joi pentru a le cere sprijin suplimentar. În paralel, premierul britanic Keir Starmer va convoca în această săptămână o reuniune a „Coaliției celor Dispuși”, menită să coordoneze eforturile internaționale de sprijin: „Ucraina trebuie să fie în cea mai puternică poziție posibilă înainte, în timpul și după orice încetare a focului. Trebuie să fim fermi în sprijinul nostru și să intensificăm eforturile de a paraliza mașina de război a lui Putin”, a explicat Starmer.

Kallas: Integritatea Ucrainei nu e negociabilă

Kaja Kallas a respins categoric ideea unei păci care ar implica pierderi teritoriale: „Dacă pur și simplu cedăm teritorii, transmitem tuturor mesajul că poți folosi forța împotriva vecinilor tăi și obține ce vrei”.

Surse diplomatice de la Bruxelles afirmă că mai mulți lideri europeni intenționează să facă lobby pentru a fi prezenți la întâlnirea dintre Trump și Putin și vor, de asemenea, să se asigure că Volodimir Zelenski va avea un loc la masa negocierilor. Zelenski a declarat luni că este dispus să participe la reuniune, dacă va fi invitat.