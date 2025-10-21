Zelenski: Fiecare țară trebuie să înțeleagă clar nevoile Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis marți, într-un mesaj publicat pe X, că statele care sprijină Kievul trebuie să înțeleagă clar care sunt nevoile Ucrainei în acest moment critic al războiului.

„Fiecare țară și fiecare lider trebuie să înțeleagă clar ce ne poate sprijini cel mai eficient în acest moment”, a spus Zelenski, referindu-se la discuțiile planificate în această săptămână cu liderii europeni și cu așa-numita Coaliție a Voluntarilor – grupurile de state care s-au angajat să susțină Ucraina prin programe militare specializate, fără a aștepta decizii colective NATO sau UE.

C erințe prioritare pentru Ucraina

„Nevoile noastre în domeniul apărării aeriene, conținutul specific al pachetelor de sprijin militar, extinderea inițiativei PURL (programul prin care aliații cumpără arme americane pentru Ucraina n.r), lista echipamentelor necesare pentru refacerea infrastructurii energetice după atacuri și coordonarea în intensificarea sancțiunilor – toate acestea trebuie definite clar și comunicate fiecărui partener în funcție de capacitățile sale reale”, a scris liderul ucrainean.

Mesajul a fost transmis după întâlnirea cu secretarul Consiliului ucrainean de Securitate și Apărare (care coordonează planificarea și implementarea deciziilor de securitate), Rustem Umerov, în care au fost discutate următoarele acorduri de apărare și măsurile pentru protejarea infrastructurii energetice.

Plan pentru întărirea aviației

Zelenski este așteptat să participe la summitul Consiliului European de joi, unde liderii UE urmează să aprobe un nou pachet de sprijin financiar și militar pentru Ucraina. Potrivit liderului ucrainean, întâlnirile pe care le va avea cu liderii europeni se vor concentra pe consolidarea apărării aeriene, conținutul concret al pachetelor de sprijin militar, extinderea inițiativei PURL, precum și pe „lista echipamentelor necesare pentru refacerea infrastructurii energetice după atacuri”.

Liderul ucrainean a anunțat că pregătește noi acorduri de apărare menite să întărească aviația de luptă a țării: „Acesta este un pas din strategia noastră de a construi o Forță Aeriană suficient de puternică pentru a asigura securitatea pe termen lung a Ucrainei”, a precizat președintele.

Țintă: 50% armament produs intern

În același mesaj, Zelenski a subliniat necesitatea ca toate instituțiile implicate – de la Ministerul Apărării până la Consiliul de Securitate și Apărare – să acționeze coordonat. El a menționat și că aparatul Consiliului va trece printr-o transformare, adică structura administrativă va fi reorganizată, iar industria de apărare ucraineană trebuie să asigure cel puțin 50% din livrările către front până la sfârșitul anului: „Acest obiectiv trebuie atins”.