Zelenski: Putin a renunțat la diplomație imediat ce amenințarea cu rachetele Tomahawk s-a diminuat

Rusia a crescut atacurile asupra sectorului energetic ucrainean în ultimele luni, exact în momentul în care un val de frig crește cererea și pune o presiune suplimentară pe infrastructura energetică a țării.

„În regiunile Cernihiv și Sumî, lucrările de reparație sunt în desfășurare în toate zonele afectate de loviturile rusești asupra infrastructurii noastre energetice. În regiunea Zaporijjea, (forțele ruse) au folosit chiar și drone FPV pentru a ataca transformatoare”, a scris Zelenski pe Telegram.

Zelenski a adăugat că fiecare regiune dispune de resursele necesare pentru a reface infrastructura energetică, iar serviciile speciale fac tot ce pot, la fel cum ar trebui să facă diplomații și liderii politici, scrie The Kyiv Independent.

„Cu doar câteva săptămâni în urmă, Putin era sub o presiune reală și se confrunta cu amenințarea rachetelor Tomahawk, iar atunci a arătat imediat disponibilitatea de a reveni la diplomație. Dar, de îndată ce acea presiune s-a redus, chiar și ușor, rușii au început să se retragă din diplomație și să încerce să tergiverseze dialogul”, a spus Zelenski.

Speranțele ca Ucraina să primească rachete Tomahawk, diminuate

Cu mai puțin de o săptămână în urmă, speranțele că SUA vor furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk și vor exercita o presiune reală asupra Rusiei erau mari, însă acestea au fost zădărnicite de un apel telefonic al lui Putin către Casa Albă.

Zelenski a afirmat că tacticile Rusiei nu doar ucid oameni, ci și terorizează civilii prin transformarea frigului în armă. El a subliniat că menținerea presiunii asupra Moscovei este singura cale de a opri Rusia și de a avansa spre pace.

„Doar o gamă suficientă de mijloace de apărare îl aduce pe Putin înapoi la realitate. Acest război trebuie să se încheie, iar doar presiunea va duce la pace”, a spus el.

Regiunile de frontieră ale Ucrainei, în special regiunea Cernihiv, se numără printre cele mai grav afectate de loviturile rusești continue asupra infrastructurii energetice.