Întâlnirea Trump-Putin, în incertitudine după ce discuțiile între Rubio și Lavrov au fost amânate

Întâlnirea Trump-Putin, planificată pentru următoarea perioadă, este pusă sub semnul întrebării după ce discuțiile pregătitoare dintre secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov au fost amânate pentru o dată neprecizată.
Andrei Rachieru
21 oct. 2025, 10:36, Știri externe

Potrivit publicației European Pravda, care citează surse CNN, întâlnirea trebuia să aibă loc în această săptămână, pe 23 octombrie, dar a fost amânată „din motive necunoscute”.

Surse apropiate de Casa Albă au declarat că dialogul dintre Rubio și Lavrov a fost tensionat, cele două părți menținând poziții complet diferite în privința soluționării războiului ruso-ucrainean. Se pare că Moscova nu și-a moderat cererile „maximaliste”, ceea ce a determinat partea americană să ezite în privința continuării pregătirilor pentru o posibilă întâlnire Trump-Putin la Budapesta.

Întâlnirea Trump-Putin în Budapesta, sub semnul întrebării

Sursele CNN afirmă că Marco Rubio ar putea totuși să reia discuțiile cu Lavrov în cursul acestei săptămâni, însă o nouă dată nu a fost stabilită oficial.

Lipsa unui consens privind condițiile de pace între Rusia și Ucraina ar putea duce la amânarea sau chiar anularea întâlnirii Trump-Putin, care ar fi marcat prima vizită a liderului rus într-o capitală a Uniunii Europene de la începutul invaziei din 2022.

Contextul diplomatic al întâlnirii Trump-Putin

Președintele Donald Trump a vorbit telefonic cu Vladimir Putin pe 16 octombrie, pentru prima dată în aproape două luni, și a anunțat atunci intenția de a organiza o întâlnire în Budapesta. Discuția a avut loc înaintea vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, unde s-a discutat inclusiv despre posibila livrare de rachete Tomahawk către Kiev.

Totuși, presa americană relatează că Trump ar fi exercitat presiuni asupra lui Zelenski pentru a accepta condițiile Rusiei privind regiunea Donbas, deși liderul american a negat public acest lucru.