Inteligența artificială, tot mai utilizată în industria sănătății. Cum ar putea AI să detecteze semnele bolilor mintale

Studiul, publicat în revista Scientific Reports, a descoperit că tehnologia era capabilă să urmărească mișcările microscopice ale mușchilor faciali ai oamenilor și a identificat tipare consistente în rândul persoanelor care au raportat că se simt deprimate.

Cercetătorii afirmă că acest tip de tehnologie ar putea fi utilizat pentru a identifica bolile mintale la oameni înainte de apariția simptomelor clinice, permițând o intervenție timpurie, potrivit Independent.

Profesoara asociată Eriko Sugimori, de la Universitatea Waseda din Japonia, a declarat: „Pe măsură ce preocupările legate de bunăstarea mentală au crescut, am vrut să explorez modul în care indiciile non-verbale subtile, precum expresiile faciale, modelează impresiile sociale și reflectă sănătatea mintală folosind analiza facială bazată pe inteligență artificială.

„Abordarea noastră inovatoare, bazată pe videoclipuri scurte de auto-prezentare și analiza automată a expresiilor faciale, poate fi aplicată pentru a detecta sănătatea mintală în școli, universități și locuri de muncă”.

Desfășurarea studiului

Cercetătorii au înregistrat videoclipuri de prezentare de 10 secunde cu 64 de studenți din Japonia și au utilizat sistemul de inteligență artificială OpenFace 2.0, care urmărește mișcările mușchilor faciali, pentru a analiza videoclipurile.

„Analiza bazată pe inteligență artificială a relevat modele specifice de mișcări ale ochilor și gurii, cum ar fi ridicarea sprâncenelor, ridicarea pleoapelor superioare, întinderea buzelor și deschiderea gurii, care erau mai frecvente la participanții cu depresie subclinică (StD)”, se arată în studiu.

Mișcările musculare subtile erau strâns legate de cei care au raportat simptome depresive subclinice, care sunt mai puțin severe decât tulburarea depresivă majoră.

De asemenea, au rugat un alt grup de studenți să observe aceste videoclipuri și să evalueze cât de expresivi, prietenoși, naturali și simpatici păreau studenții.

Rezultatele au fost în concordanță cu analiza AI. Studenții care au raportat simptome depresive au fost considerați mai puțin prietenoși, expresivi și simpatici decât cei care nu au raportat că se simt deprimați.

„Depresia este adesea asociată cu o expresivitate facială redusă”, se arată în studiu. „Acest lucru sugerează că StD nu face ca oamenii să pară în mod evident negativi, ci mai degrabă le atenuează expresivitatea pozitivă”.

„Abordarea propusă ar putea fi utilizată în tehnologia sănătății mintale, platformele digitale de sănătate sau programele de bunăstare a angajaților pentru a monitoriza eficient bunăstarea psihologică”.

Potrivit Mind, o organizație caritabilă pentru sănătate mintală, una din șase persoane a raportat că a suferit de o problemă comună de sănătate mintală, cum ar fi anxietatea sau depresia, în Anglia.

Inteligența artificială continuă să fie utilizată în industria sănătății

În Marea Britanie, o aplicație care detectează semnele timpurii ale bolilor la persoanele în vârstă a redus la jumătate numărul de internări în spitale și economisește NHS peste 1.5 milioane de lire sterline pe zi.

Ascensiunea sa a stârnit dezbateri cu privire la locul tehnologiei în domeniul sănătății, existând îngrijorări legate de securitatea datelor, prejudecățile legate de date și lipsa empatiei umane.

La începutul acestei luni, NHS a îndemnat tinerii să evite utilizarea chatbot-urilor cu AI ca substitut al terapiei, deoarece acestea pot oferi sfaturi „dăunătoare și periculoase” în materie de sănătate mintală.

În planul său de sănătate pe 10 ani pentru Anglia, guvernul a declarat că „va face din NHS cel mai avansat sistem de sănătate din lume în materie de AI, cu AI integrată perfect în căile clinice”.