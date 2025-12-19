Cutremurător în Tokyo: Cuplu mort după ce a rămas blocat în saună

Caz cutremurător în Tokyo, unde un cuplu a murit blocat într-o saună la începutul acestei săptămâni, într-un spa din Capitala Japoniei.

La fața locului, poliția a găsit o clanță defectă din cauza căreia cei doi nu au mai reușit să iasă din sauna care luase foc.

Revoltător este și faptul că polițiștii au descoperit că sistemul de alarmă de urgență al instalației era oprit, iar angajații au declarat că era oprit de doi ani.

Clanța pe interior a saunei era pe podea

Sauna Tiger din districtul Akasaka este acum închisă.

„Vă oferim cele mai sincere condoleanțe… și condoleanțe sincere pentru durerea profundă care nu poate fi exprimată în cuvinte”, a declarat Sauna Tiger într-un comunicat de pe site-ul său, preluat de bbc.

Victimele, Yoko Matsuda – o manichiuristă de 37 de ani i soțul ei – Masanari – 36 de ani, care deținea un salon de înfrumusețare.

Apelul către pompieri a fost dat luni la ora locală 12.25 de către alarma de incendiu. La sosirea pompierilor, clanța din interior a ușii saunei era pe podea.

Un prosop a luat foc de la pietrele încinse

Anchetatorii i-au găsit pe cei doi pe podea, unul peste altul, cu capetele lângă ușă, potrivit presei locale. Aceștia au fost duși la spital, unde nu au mai trăit mult.

Din ancheta poliției, se pare că un prosop a luat foc de la pietrele încinse.

Camera de saună avea o alarmă de urgență pe perete, însă aceasta fusese oprită. Anchetatorii au găsit capacul îndepărtat, semn că cei doi au încercat să ceară ajutor, a declarat Poliția Metropolitană.

Alarma nu mai fusese pornită din 2023

De altfel, și personalul a confirmat că această alarmă nu mai fusese pornită „din jurul anului 2023”.

Potrivit informațiilor furnizate de Centrul de Sănătate Publică Minato presei locale, suna funcționează din iulie 2022 și a fost inspectată ultima oară în aprilie 2023, când „nu s-au înregistrat deficiențe majore la echipament”.

Saunele sunt tot mai căutate în ultima vreme

În Japonia, saunele au căpătat o popularitate crescândă.

Multe unități oferă saune în camere private, dar folosirea intensivă a acestora a adus cu sine și o creștere a numărului de accidente, ceea ce a ridicat nevoia unor reglementări mai stricte.

Sauna în cauză a declarat că ia incidentul „foarte în serios” și „cooperează deplin cu anchetele departamentului de pompieri”.

Sauna e închisă pentru moment și a oferit rambursări clienților care-și făcuseră rezervare.