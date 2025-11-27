Prima pagină » Știrile zilei » Primar din Mehedinți, care a candidat împotriva fostei soții, a murit în trafic joi dimineața

Primarul comunei Gogoșu, din judeţul Mehedinţi, Jean Rogoveanu, a murit, joi dimineața, în trafic, în timp ce era dus la serviciu de actuala sa parteneră de viață. Medicii chemați la fața locului nu l-au putut resuscita pe edil, care a suferit un stop cardio-respirator.
Laura Buciu
Jean Rogoveanu se afla pe locul din dreapta, în mașina condusă de partenera sa de viață, și se îndrepta către serviciu, joi dimineața, când i s-a făcut rău. Femeia a sunat la 112, iar primii care au sosit la fața locului au fost cei de la SMURD. A fost chemată în sprijin și o ambulanță SAJ cu medic, primarul fiind în stop cardio-respirator.

Din păcate, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe edil, fiind declarat decesul.

Jean Rogoveanu a câștigat un nou mandat de primar în 2024, când a avut-o ca și contracandidat pe soția sa, cu care se afla în proces de divorț la acea dată.

În 2013, Jean Rogoveanu, a fost implicat într-un accident rutier produs pe DN 56, între Calafat şi Drobeta Turnu Severin, după ce mașina edilului a pătruns pe contrasens. Patru persoane şi edilul au fost transportaţi la spital.