Se face metroul! Contestația Gulermak la licitația pentru Magistrala 4 de metrou, respinsă – surse

Decizia deschide practic drumul către semnarea contractului de proiectare și execuție, în condițiile în care autoritatea contractantă – Primăria Sectorului 4, în parteneriat cu Ministerul Transporturilor, Metrorex, Consiliul Județean Ilfov și Sectorul 5 – este presată de termenele de utilizare a fondurilor europene.

Dacă s-ar decide așteptarea unei eventuale hotărâri a Curții de Apel București, există riscul real ca proiectul să piardă finanțarea nerambursabilă sau să fie serios reconfigurat ca buget.

Licitație cu miză uriașă: 14 stații noi și peste 2 miliarde de euro

Extinderea Magistralei 4 între Gara de Nord și Gara Progresul este cel mai mare proiect de infrastructură din București în acest moment.

Proiectul prevede:

aproximativ 12 km de linie de metrou

14 stații noi, care vor lega nordul de sudul Capitalei și vor deservi sectoarele 1, 4 și 5, precum și comuna Jilava

o valoare totală a investiției estimată la circa 17 miliarde de lei, cu o componentă de finanțare europeană de 2,5 miliarde de euro, asigurată prin Programul Transport 2021–2027.