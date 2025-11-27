Prima pagină » Social » Ioana Dogioiu, despre problema buletinelor digitale: Soluția este ca instituțiile publice să-și achiziționeze cititoare

Ioana Dogioiu, despre problema buletinelor digitale: Soluția este ca instituțiile publice să-și achiziționeze cititoare

Întrebată în cadrul unei conferințe de presă despre problema buletinelor digitale, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, afirmă că instituțiile ar trebui să cumpere cititoare.
Buzoianu: „A Wild West movie scenario” on the Romanian coast
Buzoianu: „A Wild West movie scenario” on the Romanian coast
Dogioiu, despre incidentul de la Palatul Parlamentului cu jurnaliștii: Exces de zel
Dogioiu, despre incidentul de la Palatul Parlamentului cu jurnaliștii: Exces de zel
368.000 de lei pentru hainele magistraților de la Înalta Curte
368.000 de lei pentru hainele magistraților de la Înalta Curte
A fost finalizat controlul la Direcția Silvică Arad. Buzoianu: Este într-o cădere financiară accelerată
A fost finalizat controlul la Direcția Silvică Arad. Buzoianu: Este într-o cădere financiară accelerată
Dogioiu despre legea pensiilor magistraților: Ședința extraordinară de Guvern va avea loc mâine. Angajarea răspunderii se va întâmpla probabil pe 2 decembrie
Dogioiu despre legea pensiilor magistraților: Ședința extraordinară de Guvern va avea loc mâine. Angajarea răspunderii se va întâmpla probabil pe 2 decembrie
Daiana Rob
27 nov. 2025, 14:24, Social

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a precizat că Ministerul de Interne trebuie să inițieze schimbări în acest sens.

Ministerul de Interne trebuie să inițieze, fiind vorba de o chestiune care ține de cărțile de identitate. În mod normal, instituțiile publice ar trebui să achiziționeze acele cititoare care, din ceea ce înțeleg eu, nici măcar nu reprezintă sume extraordinar de mari. E la nivel de câteva sute de lei, din ce înțeleg. Nu e chiar un sfârșit de lume”, a delarat Ioana Ene Dogioiu. 

Ea a făcut referire și la soluții provizorii ale Ministerului Afacerilor Interne la care cetățenii pot apela. Una dintre ele este HUB-ul MAI, unde cetățenii pot cere eliberarea atestării domiciliului.

Cu toate acestea, Direcțiile de Evidență a Populației au început emiterea buletinelor digitale încă din luna martie, însă există instituții publice care încă nu au achiziționat aparatură pentru citirea cipurilor.

În consecință, românii care au optat pentru acest tip de buletin au fost nevoiți să ceară adeverință de la Direcțiile de Evidență a Populației, de fiecare dată când au nevoie de justificarea domiciliului.