Lovitură de stat într-o țară africană. Militarii au apărut la televiziunea națională și au anunțat că nu recunosc rezultatul alegerilor

Miercuri, militarii din Guineea-Bissau au apărut la televiziunea de stat declarând că au preluat puterea în țară. Incidentul s-a produs la trei zile după organizarea alegerilor naționale.

„Înaltul Comandament Militar pentru restabilirea ordinii naționale și publice decide să-l demită imediat pe Președintele Republicii, și să suspende, până la noi ordine, toate instituțiile Republicii Guineea-Bissau”, a declarat Dinis N’Tchama, purtător de cuvânt al înaltului comandament militar al țării, într-un comunicat citat de AP.

El a mai spus că preluarea puterii a fost o reacție la „descoperirea unui plan în desfășurare” care vizează destabilizarea țării prin încercarea de „manipulare a rezultatelor electorale”.

„Schema a fost pusă la cale de unii politicieni naționali cu participarea unui cunoscut baron al drogurilor și a unor cetățeni autohtoni și străini”, a explicat N’Tchama.

La televiziune, militarii au declarat că închid toate frontierele țării și că suspendă imediat procesul electoral actual și activitățile instituțiilor media.

Focuri de armă în jurul palatului prezidențial

Miercuri, în jurul prânzului, s-au auzit focuri de armă în apropierea palatului prezidențial din capitala Guineei-Bissau. Jurnaliștii străini au relatat că au văzut drumuri închise către palat și puncte de control ocupate de militari puternic înarmați și mascați. Un oficial al palatului prezidențial a declarat că un grup de bărbați înarmați a încercat să atace clădirea, ceea ce a provocat un schimb de focuri. Un alt oficial al Ministerului de Interne a spus că a auzit focuri de armă în apropierea Comisiei Electorale Naționale. Cei doi au vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu li s-a permis să vorbească public pe această temă.

Un membru cheie al grupului internațional de observatori electorali a relatat că șeful comisiei electorale a fost arestat și că biroul comisiei a fost închis de armată.

Alegerile prezidențiale și legislative au avut loc duminică. Actualul președinte Umaro Sissoco Embaló și candidatul opoziției Fernando Dias da Costa au revendicat victoria marți, chiar dacă rezultatele provizorii oficiale nu sunt așteptate până joi.

Guineea-Bissau a devenit un centru pentru traficul de droguri între America Latină și Europa. De asemenea, țara vest-africană a trecut prin patru lovituri de stat și numeroase tentative de separare a unor teritorii.