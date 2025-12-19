Prima pagină » Știri externe » Ucraina atac surpiză în premieră în Marea Mediterană. Un petrolier rusesesc lovit la mii de km distanță

Ucraina lovește pentru prima dată un petrolier rus în Marea Mediterană, potrivit unei surse din serviciile de informații de la Kiev.
Gabriel Negreanu
19 dec. 2025, 13:44, Știri externe

Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier rus în Marea Mediterană, a declarat o sursă din serviciile de informații ucrainene pentru agenția de știri Reuters.

Petrolierul, numit Qendil, face parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei – un grup de petroliere învechite care ajută Moscova să își mențină exporturile de țiței în ciuda sancțiunilor occidentale.

Oficialul a declarat că dronele ucrainene au lovit nava în apele aflate la mai mult de 2.000 de kilometri de Ucraina, provocând daune critice.

Nava era goală în momentul atacului, a adăugat sursa ucraineană.

