Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier rus în Marea Mediterană, a declarat o sursă din serviciile de informații ucrainene pentru agenția de știri Reuters.

Petrolierul, numit Qendil, face parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei – un grup de petroliere învechite care ajută Moscova să își mențină exporturile de țiței în ciuda sancțiunilor occidentale.

Oficialul a declarat că dronele ucrainene au lovit nava în apele aflate la mai mult de 2.000 de kilometri de Ucraina, provocând daune critice.

Nava era goală în momentul atacului, a adăugat sursa ucraineană.

