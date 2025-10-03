Nvidia şi Fujitsu au convenit să colaboreze la roboţi cu inteligenţă artificială

Companiile vor lucra împreună la construirea a ceea ce au numit „o infrastructură de inteligenţă artificială” sau sistemul pe care se vor baza diversele utilizări futuriste ale inteligenţei artificiale, inclusiv asistenţa medicală, producţia, mediul, informatica de generaţie următoare şi serviciile pentru clienţi. Speranţa este de a stabili această infrastructură de inteligenţă artificială pentru Japonia până în 2030.

Iniţial, va fi adaptat pentru piaţa japoneză, valorificând experienţa de zeci de ani a Fujitsu în acest domeniu, dar ulterior s-ar putea extinde la nivel global şi va utiliza GPU-urile sau unităţile de procesare grafică Nvidia, care sunt esenţiale pentru inteligenţa artificială, potrivit ambelor părţi.

„Revoluţia industrială a inteligenţei artificiale a început deja. Construirea infrastructurii care să o alimenteze este esenţială în Japonia şi în întreaga lume”, a declarat directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, îmbrăţişându-l pe omologul său de la Fujitsu, Takahito Tokita, pe scenă.

Cei doi directori nu au subliniat proiecte specifice şi nici nu au oferit o cifră monetară pentru investiţiile planificate. Însă explorarea unei colaborări în domeniul inteligenţei artificiale pentru roboţi cu Yaskawa Electric Corp., un producător japonez de maşini şi roboţi, a fost menţionată ca un posibil exemplu.

IA va fi în continuă evoluţie şi va învăţa, au spus ei.

Fujitsu şi Nvidia au lucrat împreună la inteligenţa artificială, accelerând producţia de robotică pentru a aborda deficitul de forţă de muncă din Japonia.

Tokita a declarat că firmele adoptă o abordare „centrică pe om” menită să menţină competitivitatea Japoniei.