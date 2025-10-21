Regina Maria a României, celebrată la Ashford de Institutul Cultural Român din Londra

În aceste zile, în comitatul Kent vor fi organizate evenimente speciale dedicate celebrării Reginei Maria a României. Se împlinesc 150 de ani de la nașterea Alteței sale, la Eastwell Manor, în comitatul Kent, anul 1875.

Potrivit comunicatului publicat marți de Institutul Cultural Român, seara de la Ashford este dedicată vieții și moștenirii culturale, istorice și diplomatice ale Reginei Maria, una dintre cele mai remarcabile figuri ale istoriei României moderne.

Evenimentul se va deschide joi, 23 octombrie, la ora 18:00 cu vizionarea unei expoziții foto-documentare dedicate vieții și operei Reginei, realizată de Muzeul Național Peleș și Muzeul Național de Istorie a României. De la ora 19.00, programul va continua în sala de cinema, unde publicul invitat va avea ocazia să vizioneze documentarul: Maria, inima României, o producție Chainsaw Film (producător executiv – John Florescu; scenariu și regie – Trevor Poots).

Înainte de proiecția filmului va avea loc o conferință susținută de istoricul și jurnalista Dr. Tessa Dunlop, una dintre personalitățile publice britanice care, de-a lungul anilor, a promovat activ moștenirea istorică complexă a Reginei în Marea Britanie.

Evenimentul va fi deschis prin intervenții introductive susținute de primarul orașului Ashford, Lyn Suddards, de ambasadorul României în Regatul Unit, Laura Popescu, și de directorul ICR Londra, Aura Woodward.

Evenimentul va avea loc cu sprijinul Asociației comunitare RO KENT CIC, iar unul dintre elevii Școlii românești „Sfântul Ștefan cel Mare” va citi fragmente din jurnalele Reginei.