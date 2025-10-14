A cedat! Premierul francez anunţă suspendarea reformei pensiilor până în 2027

„Voi propune Parlamentului, în această toamnă, să suspendăm reforma pensiilor din 2023 până la alegerile prezidenţiale”, a declarat Lecornu în faţa Adunării Naţionale, anunţă Le Figaro. Potrivit acestuia, „nicio creştere a vârstei de pensionare nu va avea loc până în ianuarie 2028”, iar perioada de asigurare va rămân neschimbată până la aceeaşi dată.

Decizia intervine într-un context politic tensionat, marcat de ameninţări din partea opoziţiei cu moţiuni de cenzură, dacă guvernul nu cedează în privinţa reformei. Premierul a subliniat că măsura este menită să restabilească „stabilitatea politică” şi „încrederea între partenerii sociali”.

Suspendarea reformei va avea un cost estimat la 400 de milioane de euro în 2026 şi 1,8 miliarde de euro în 2027, a precizat Lecornu, adăugând că beneficiile vor viza aproximativ 3,5 milioane de francezi.

Reforma pensiilor a generat proteste de amploare în întreaga Franţă şi critici dure din partea sindicatelor.