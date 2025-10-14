Premierul francez Sébastien Lecornu amână creșterea vârstei de pensionare

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu amână creșterea vârstei de pensionare, ca o concesie făcută socialiștilor și Partidului de Stânga, relatează welt.

Cu această decizie, Lecornu mai face un pas către Opoziție, în criza politică din țara sa.

După cum a anunțat în declarația sa guvernamentală, premierul francez va amâna creșterea vârstei de pensionare la 64 de ani până în ianuarie 2028

Șanse crescute de supraviețuire politică

Anunțul crește șansele prim-ministrului de a supraviețui unui vot de neîncredere, care va fi votat în parlament joi.

„Această suspendare are scopul de a crea încrederea necesară pentru a dezvolta noi soluții”, a declarat Lecornu membrilor Adunării Naționale de la Paris.

Partidul de Stânga și Dreapta națională din Franța depuseseră deja două moțiuni de neîncredere înainte de declarația guvernului, anunțându-și intenția de a dărâma guvernul cu orice preț.

Partidul de Dreapta Reuniunea Națională, al lui Marine Le Pen, declarase, de asemenea, că va vota și el pentru moțiunea Partidului de Stânga.

Între timp , socialiștii și-au condiționat toleranța față de noul guvern de anunțul lui Lecornu privind suspendarea controversatei reforme a pensiilor în declarația sa guvernamentală. Socialiștii au anunțat acest lucru într-un comunicat cu 40 de minute înainte de începerea discursului lui Lecornu.

Reforma pensiilor a provocat proteste de amploare în Franța

Reforma pensiilor, care a fost adoptată de parlament în primăvara anului 2023 fără vot, a dus la luni de proteste în masă în Franța. Planul cheie al celui de-al doilea mandat al lui Macron a fost justificat de o lacună în sistemul de pensii. Reforma pensiilor avea ca scop creșterea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani.

Lecornu a cerut acum o nouă dezbatere privind reforma sistemului de pensii.