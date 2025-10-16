Moțiunea de cenzură împotriva premierului francez, Sébastien Lecornu, a fost respinsă

Votul din Adunarea Națională îi permite lui Lecornu, aflat sub presiune, să urmărească ceea ce ar putea fi o provocare și mai mare: adoptarea bugetului pe 2026 pentru a doua economie a Uniunii Europene, prin camera inferioară a Parlamentului, puternică, dar profund divizată, înainte de sfârșitul anului.

Faptul că Lecornu a rămas în funcție îl scutește, deocamdată, și pe președintele Emmanuel Macron de nevoia de a dizolva din nou Adunarea Națională și de a convoca alegeri legislative anticipate, o opțiune riscantă, despre care liderul francez sugerase că ar putea recurge la ea dacă Lecornu ar fi căzut.

Aliatul apropiat al președintelui s-a confruntat cu două moțiuni de cenzură depuse de cei mai duri oponenți ai lui Macron: partidul de extremă stângă „Franța Nesupusă” și Marine Le Pen, lidera formațiunii de extremă dreapta Adunarea Națională, împreună cu aliații săi din Parlament.

Camera cu 577 de locuri a votat prima dată moțiunea depusă de „Franța Nesupusă”, iar aceasta a picat, fiind susținută de 271 de deputați. Pentru a trece, avea nevoie de o majoritate de 289 de voturi, potrivit AP.

Parlamentarii votează acum cea de-a doua moțiune, a lui Le Pen, însă se consideră că are șanse și mai mici să fie adoptată, deoarece adversarii liderului de extremă dreapta din zona stângii nu sunt așteptați să o sprijine.

Pericolul încă nu a trecut

Lecornu nu a depășit încă pericolul. Pentru a obține voturile necesare, el a lăsat deschisă posibilitatea de a renunța la una dintre reformele de referință, dar și printre cele mai impopulare ale președinției lui Macron: cea care va crește treptat vârsta de pensionare în Franța de la 62 la 64 de ani.

Propunerea lui Lecornu de suspendare a reformei pensiilor din 2023 i-a determinat pe unii parlamentari din opoziție să decidă, chiar dacă fără entuziasm, să nu sprijine deocamdată încercările de a-l demite.

Însă aceștia își pot schimba poziția și ar putea susține viitoare moțiuni de neîncredere dacă nu își ating obiectivele în negocierile bugetare, care se anunță tensionate.