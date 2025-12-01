Prima pagină » Știri externe » Rusia acuză WhatsApp de scurgeri diplomatice și pregătește blocarea completă a aplicației

Autoritățile ruse intensifică presiunile asupra WhatsApp, invocând drept motiv principal o presupusă scurgere a unei conversații telefonice dintre reprezentanții președinților SUA și Federației Ruse, legată de posibilitatea unei rezolvări pașnice a conflictului din Ucraina.
Andrei Rachieru
01 dec. 2025, 16:21, Știri externe

Acuzațiile au fost formulate de Anton Gorelkin, vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru politica informațională, care susține că WhatsApp ar fi permis „ascultări telefonice” și ar fi „tolerat” divulgarea datelor utilizatorilor.

Potrivit lui Gorelkin, scandalul publicat recent de Bloomberg ar fi accelerat decizia Moscovei de a lua „măsuri extreme”, sugerând că blocarea completă a aplicației este iminentă.

El afirmă că administrația WhatsApp nu a reacționat la avertismentele transmise de Roskomnadzor (RKN), ceea ce, în opinia lui, confirmă lipsa de cooperare a companiei cu legislația rusă.

Blocarea WhatsApp în Rusia

Roskomnadzor a acuzat în ultima perioadă platforma de mesagerie că ar fi folosită de teroriști, recrutori și escroci, acuzând conducerea WhatsApp că ignoră legile rusești privind securitatea datelor și accesul autorităților la informații. Oficialii ruși insistă că WhatsApp trebuie responsabilizat pentru „riscurile de securitate” pe care le-ar genera.

Gorelkin afirmă că și alte state ar putea urma exemplul Rusiei, susținând că toleranța serviciului față de respectarea legislațiilor locale ar putea genera scandaluri similare.

Scandalul scurgerii de informații

Scandalul a izbucnit după ce Bloomberg a publicat o transcriere a discuțiilor dintre trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și consilierul președintelui rus, Iuri Ușakov. Documentul dezvăluie propuneri privind un posibil plan de pace în 20 de puncte și discuții strategice legate de relația cu Casa Albă.

Ulterior, Ușakov a declarat pentru Kommersant că „anumite conversații pe WhatsApp pot fi ascultate”, alimentând suspiciunile Kremlinului privind securitatea platformei.

