Victorie simbolică pentru extrema dreaptă a lui Marine le Pen: Adunarea Națională adoptă un text propus de partid

Adunarea Națională a Franței a adoptat joi, pentru prima dată în istorie, un text propus de formațiunea Rassemblement National (RN) a liderei politice Marine Le Pen.
Diana Nunuț
31 oct. 2025, 08:39, Știri externe

185 de parlamentari francezi au votat în favoarea unei rezoluții fără caracter obligatoriu, care îndeamnă guvernul să abroge un acord din 1968 cu Algeria care facilitează imigrația algeriană în Franța. Alți 184 de parlamentari, în principal din stânga, au votat împotrivă, scrie POLITICO.

Deși textul nu are efect juridic, votul reprezintă o victorie simbolică importantă pentru partidul lui Le Pen, în contextul în care formațiunea a fost izolată de parlamentarii de centru și de stânga.

„Pentru prima dată, un text prezentat de Adunarea Națională … a fost adoptat”, a scris Le Pen pe X la scurt timp după vot, îndemnându-l din nou pe premierul Sébastien Lecornu să abroge acordul.

Textul rezoluției a fost susținut și de 17 parlamentari din Horizons, partidul de centru-dreapta al fostului prim-ministru Edouard Philippe.

Rezoluția propusă de Rassemblement National a fost anterior adusă în discuție chiar și liderul partidului Renaissance, Gabriel Attal, care a cerut abrogarea acordului pe fondul tensiunilor crescânde dintre Franța și Algeria.

 