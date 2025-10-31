Victorie simbolică pentru extrema dreaptă a lui Marine le Pen: Adunarea Națională adoptă un text propus de partid

Joi, Adunarea Națională a Franței a adoptat un text propus de extrema dreaptă a liderei politice Marine Le Pen.

185 de parlamentari francezi au votat în favoarea unei rezoluții fără caracter obligatoriu, care îndeamnă guvernul să abroge un acord din 1968 cu Algeria care facilitează imigrația algeriană în Franța. Alți 184 de parlamentari, în principal din stânga, au votat împotrivă, scrie POLITICO.

Deși textul nu are efect juridic, votul reprezintă o victorie simbolică importantă pentru partidul lui Le Pen, în contextul în care formațiunea a fost izolată de parlamentarii de centru și de stânga.

„Pentru prima dată, un text prezentat de Adunarea Națională … a fost adoptat”, a scris Le Pen pe X la scurt timp după vot, îndemnându-l din nou pe premierul Sébastien Lecornu să abroge acordul.

C’est une immense victoire pour nous et pour tous les Français, notre proposition de résolution visant à dénoncer les accords franco-algériens de 1968 vient d’être adoptée ! C’est un premier pas vers l’abrogation de cette convention qui est contraire aux intérêts de notre pays,… pic.twitter.com/0uOO4YIQfl — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 30, 2025

Textul rezoluției a fost susținut și de 17 parlamentari din Horizons, partidul de centru-dreapta al fostului prim-ministru Edouard Philippe.

Rezoluția propusă de Rassemblement National a fost anterior adusă în discuție chiar și liderul partidului Renaissance, Gabriel Attal, care a cerut abrogarea acordului pe fondul tensiunilor crescânde dintre Franța și Algeria.