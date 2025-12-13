Radar controversat. La frontiera italiană, justiția anulează definitiv primele amenzi

La frontiera italiană din Ventimiglia, nouă șoferi amendați de mai multe ori de un radar controversat au avut amenzile anulate definitiv de Curtea de Casație. Decizia aduce speranță pentru celelalte dosare încă în curs la frontiera italiană.

Radarul de la frontiera italiană care nu emite flash

La frontiera italiană, un radar pentru impunerea unei limite de 50 km/h a fost instalat pe o șosea dreaptă foarte circulată de francezi și italieni. Radarul nu este însă semnalizat și nu emite „flash”.

Mulți șoferi au fost amendați pentru depășirea vitezei cu aproximativ 70 km/h, viteza cu care obișnuiau să circule. Fără să-și dea seama, au fost prinși de radarul de la frontiera italiană.

Amenzi uriașe trimise cu întârziere

Șoferii francezi au primit amenzi câteva luni mai târziu, în valoare de sume considerabile care uneori depășeau o mie de euro. Amenzile trebuiau plătite în termen de două săptămâni, anunță Le Figaro.

Un colectiv s-a format pe rețelele sociale pentru a încerca să înregistreze toate aceste amenzi de la frontiera italiană. Unii dintre cei sancționați au decis să le conteste în fața justiției italiene.

Justiția italiană anulează definitiv amenzile

Nouă dosare au fost soluționate după doi ani de proceduri. Amenzile de la frontiera italiană au fost definitiv anulate de Curtea de Casație.

Aproximativ cincisprezece cazuri trebuie încă soluționate în fața acestei instanțe. Alte cincisprezece sunt încă în primă instanță și alte cincisprezece în apel, potrivit avocatului Me Marco Mazzola.

„Faptul că amenda aplicată de un radar neomologat poate fi anulată este o poziție unanimă a judecătorilor. Acest lucru trebuie să constituie un precedent juridic”, speră avocatul.

50.000 de amenzi și 5 milioane de euro în 2024

Radarul de la frontiera italiană ar fi ilegal, dar ar fi sancționat aproape 50.000 de vehicule. Ar fi adus peste cinci milioane de euro în 2024, asigură Me Mazzola.

În ciuda contestațiilor, în special din partea primarului din Breil-sur-Roya către omologul său din Ventimiglia, radarul de la frontiera italiană este încă în funcțiune. Se aplică doar o toleranță de 5 km/h.

Discriminare împotriva șoferilor francezi

Avocatul spune că acest radar de la frontiera italiană a penalizat în mare măsură angajații care folosesc această rută pentru marile orașe de pe litoralul Azurului.

Prin trimiterea cu întârziere a amenzilor către francezi, spre deosebire de italienii care le-au primit mai repede, el denunță „o nedreptate foarte gravă în detrimentul persoanelor care nu au neapărat mijloacele necesare”.

Aproape 3000 de persoane fac încă parte dintr-un grup privat de Facebook dedicat radarului de la frontiera italiană. Într-un mesaj recent, unul dintre membri reamintește că trebuie fie să se plătească amenda, fie să se conteste. În niciun caz nu trebuie ignorată, sub riscul unei majorări semnificative.