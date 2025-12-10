Prima pagină » Știri externe » Liderii Coaliției de Voință, discuții în contextul Planului de Pace revizuit

Liderii Coaliției de Voință, discuții în contextul Planului de Pace revizuit

Liderii Coaliției de voință se vor întruni, joi, în format de videoconferință, potrivit președinției Franței, citată de Sky News.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto. Fotografie cu caracter ilustrativ.
Daiana Rob
10 dec. 2025, 16:03, Știri externe

Momentan nu a fost oferită o listă cu liderii țărilor membre care vor asista la discuțiile de joi.

Întâlnirea a fost anunțată în urma negocierilor de la Londra cu privire la Planul de Pace revizuit, la care a participat atât președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cât și lideri ai țărilor E3 (Germania, Franța și Marea Britanie).

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer a precizat că negocierile de pace se află într-o etapă critică, precizând că decizia de a-și alege viitorul îi aparține Ucrainei, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a precizat că Ucraina, dar și aliații, au „multe cărți în mână”, referindu-se la avantaje majore.

Kier Starmer și Emmanuel Macron sunt principalii reprezentanți ai Coaliției.

O altă videoconferință online la care au participat mai mulți lideri ai Coaliției de Voință s-a desfășurat luni. Atunci au participat și premierul Poloniei, Donald Tusk.

Marți, Zelenski a anunțat că a Ucraina a finalizat completarea unei variante inițiale a planului de pace revizuit și că varianta va fi prezentată oficialilor SUA.

