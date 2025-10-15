Curtea Supremă din Franța a confirmat interdicția care amenință candidatura lui Marine Le Pen

Cea mai înaltă instanță administrativă din Franța a respins miercuri o contestație a regulilor electorale formulată de lidera de extremă dreapta, Marine Le Pen , dând o lovitură eforturilor acesteia de a anula o sentință care i-ar putea deraia candidatura la alegerile prezidențiale din 2027.

Lui Le Pen i s-a interzis în martie să candideze la funcții publice timp de cinci ani, după ce o instanță franceză a condamnat-o pe ea și pe alți membri ai partidului său pentru deturnare de fonduri. Le Pen a declarat că cazul și decizia au fost motivate politic.

Tribunalul Penal din Paris a condamnat-o pe Le Pen la patru ani de închisoare, inclusiv doi de executat, o amendă de 100.000 de euro și o interdicție de a ocupa funcții publice pe cinci ani, care este aplicabilă imediat.

Le Pen a susținut că aplicarea imediată a legii care interzice accesul persoanelor condamnate pentru anumite infracțiuni – inclusiv cele legate de corupție , fraudă sau utilizare abuzivă a fondurilor publice – i-a încălcat în mod nedrept drepturile politice.

„Astăzi, Consiliul de Stat a respins acest recurs deoarece nu a urmărit abrogarea unor prevederi regulamentare, ci mai degrabă modificarea legii, ceea ce depășește atribuțiile prim-ministrului”, a precizat instanța într-un comunicat.

Articolele contestate fie nu existau, fie nu aveau legătură cu executarea pedepselor de neeligibilitate, a declarat instanța.

Hotărârea pune la îndoială capacitatea sa de a candida la alegerile prezidențiale din 2027, unde rămâne o candidată principală.