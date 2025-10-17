Agenția de transport maritim a ONU amână decizia privind prețul carbonului sub presiunea SUA

Amânarea reprezintă o lovitură pentru Uniunea Europeană și alte țări, printre care Brazilia, care au făcut presiuni pentru ca industria transportului maritim să devină mai ecologică și să stabilească un mecanism de stabilire a prețurilor pentru decarbonizare.

Washingtonul și Riadul, cei mai mari doi producători de petrol din lume, s-au opus ferm stabilirii unui preț al carbonului pentru transportul maritim în cadrul discuțiilor de la Londra, la Organizația Maritimă Internațională (OMI).

După zile de contraziceri, Arabia Saudită a prezentat vineri o moțiune de amânare a discuțiilor cu un an, care a fost adoptată cu o majoritate simplă de 57 de țări, 49 opunându-se și dorind continuarea negocierilor.

Țări precum China, Grecia, Cipru, Japonia și Coreea de Sud au susținut în aprilie stabilirea unui preț al carbonului. Vineri, China a votat în favoarea amânării deciziei, în timp ce celelalte țări s-au abținut.

Nu este clar când ar intra în vigoare un preț al carbonului, chiar dacă s-ar ajunge la un consens anul viitor, întrucât IMO a prevăzut că navele vor plăti pentru emisii numai începând din 2028, potrivit Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut joi statelor membre ale OMI să voteze împotriva, afirmând pe platforma sa socială Truth Social că Washingtonul „nu va accepta această nouă taxă globală ecologică aplicată transportului maritim și nu o va respecta în niciun fel”.

Administrația Trump dorește să joace un rol mai important în transportul maritim global și a folosit anterior tarifele ca armă pentru a obține condiții mai bune de la partenerii comerciali ai Washingtonului.

Sectorul maritim se aștepta la un cadru de reglementare care să reducă riscurile și să deblocheze investițiile în combustibili alternativi și nave moderne.