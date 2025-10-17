Ilie Bolojan: Guvernul va acorda ajutoare de urgență și sprijin pentru sinistrații exploziei din Rahova

Premierul Ilie Bolojan a precizat că Guvernul va acorda atât ajutoare de urgență, cât și sprijin pe termen mediu și lung.

„Conform procedurilor noastre, vom acorda atât ajutoare de urgență, cât și sprijin pentru cei care sunt sinistrați. Nu pot spune acum niște sume, pentru că m-aș hazarda. În orice caz, va fi un ajutor de urgență imediat în aceste zile, pe care îl dăm împreună cu autoritățile locale. Apoi, după evaluarea situației, după ce vom vedea câți sunt asigurați, câți nu sunt asigurați, vor fi acordate ajutoarele de bază”, a declarat premierul.

Până la această oră, bilanțul tragediei este de trei morți și 13 răniți, dintre care o adolescentă de 17 ani se află în stare gravă.