Pacientul transferat în Austria după explozia din Calea Rahovei se va întoarce în țară

„Sâmbătă va ateriza pe aeroportul din Otopeni și va fi transferat la secția de chirurgie plastică din cadrul Spitalului de Arși din București pentru îngrijiri medicale și medicochirurgicale”, a declarat ministrul.

Rogobete a spus că suprafața arsă critică a scăzut sub 9%, iar pacientul nu mai are nevoie de terapie intensivă.

„Pacientul nu mai pune probleme de terapie intensivă, nu mai necesită ventilație mecanică, nu mai necesită monitorizare în terapie intensivă, motiv pentru care va fi transferat din Austria înapoi în România și monitorizat și îngrijit în continuare într-o secție normală de chirurgie plastică”, a spus ministrul Sănătății.

Ministrul a oferit detalii și despre starea celorlalți pacienți arși din spitalele bucureștene:

Spitalul Floreasca: Pacienții au evoluție bună. Un pacient a fost deja externat, iar ceilalți doi urmează să fie externați în cursul acestei săptămâni sau în prima parte a săptămânii viitoare.

Spitalul Grigore Alexandrescu: Băiatul a fost externat, iar pacienta pediatrică este în continuare internată sub monitorizare și urmează să aibă o a doua intervenție chirurgicală. „Nu se află într-o stare critică în momentul de față”, a precizat Rogobete.

Pacienta de la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni are evoluție favorabilă, conform ministrului.