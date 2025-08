Carantină la Centrul de Arși de la Spitalul de Urgență Floreasca: internările sunt suspendate temporar, din cauza unei ciuperci foarte periculoase

Centrul pentru Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca este în carantină, după ce a fost descoperită o ciupercă foarte periculoasă – candida auris.

Ciuperca a fost descoperită în urma unui control sanitar efectuat de Corpul de Control al ministrului Sănătății și de Inspecția Sanitară de Stat.

Agentul patogen a mai fost descoperit de către medicii din Belgia la o pacientă transferată de la Floreasca acum o săptămână.

Înainte de transferul în Belgia, pacienta fusese internată la Floreasca timp de 53 de zile, începând cu 1 iunie.

MInisterul Sănătății a decis suspendarea temporară a internărilor

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost formată o comisie care să reanalizeze ordinul de funcționare a Centrului de Arși, singurul din țara noastră neconform cu standardele în vigoare.

Ministrul Sănătății a decis suspendarea temporară a internărilor în Centrul de Arși, restricționarea accesului vizitelor, intensificarea procedurilor de dezinfecție și decontaminare, în acord cu standardele internaționale în vigoare, reinstruirea completă a personalului (de la măsurile de igienă a mâinilor până la utilizarea echipamentului individual de protecție și gestionarea instrumentarului medical), aplicarea schemelor complete și conform cu protocoalele medicale în vigoare antifungice și antibiotice, de asemenea, înlocuirea filtrelor de apă.

La 10 ani de la Colectiv, Centrul de Arși de la Floreasca este unul dintre puținele centre din țară care pot trata mari arși

Pe lângă Centrul de Arși de la Floreasca, România mai are unul la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni (București), Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara, unul în Iași și altul în Cluj-Napoca.

Centrul de la Bagdasar-Arseni are o secție de chirurgie plastic și microchirurgie reconstructive, dar nu este complet dedicate marilor arși.

Centrul de la Timișoara are secție de chirurgie plastic. Are și paturi de mari arși, dar încă nu sunt la standard internaționale. La fel se întâmplă și la Iași, unde capacitatea și echipamentele sunt sub nivelul cerințelor pentru marii arși.

Există și în centrul de la Cluj o secție de chirurgie plastic și tratement pentru arși și proiecte în derulare pentru modernizare.

România nu are suficiente centre funcționale și complet echipate pentru marii arși, iar, din această cauză, pacienții trebuie transferați în spitale din Franța, Germania, Belgia.

La 10 ani de la tragedia de la Colectiv, dotările, personalul specializat și camerele de izolare pentru marii arși sunt, în România, puține și dispersate.

