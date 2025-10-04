Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru meciurile cu Republica Moldova și Austria

România va întâlni Republica Moldova într-un meci amical programat pe 9 octombrie, iar apoi va juca împotriva Austriei, pe 12 octombrie, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Selecționerul Mircea Lucescu a convocat 14 fotbaliști care evoluează în campionate din străinătate și alți 14 din Superligă.

Lotul echipei naționale pentru meciurile cu Moldova și Austria

Portari: Ionuț Radu (Celta de Vigo, Spania), Ștefan Târnovanu (FCSB), Răzvan Sava (Udinese, Italia)

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania), Cristian Manea (FC Rapid 1923), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China), Virgil Ghiță (Hannover 96, Germania), Bogdan Racovițan (Raków Częstochowa, Polonia), Mihai Popescu (FCSB), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, Israel), Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj), Raul Opruț (Dinamo București), Kevin Ciubotaru (AFC Hermannstadt)

Mijlocași: Marius Marin (Pisa, Italia), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia), Vlad Dragomir (Pafos FC, Cipru), Dennis Man (PSV Eindhoven, Țările de Jos), Olimpiu Moruțan (Aris Thessaloniki, Grecia), Ianis Hagi (Alanyaspor, Turcia), Florin Tănase (FCSB), Cătălin Cîrjan (Dinamo București), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor, Turcia), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923)

Atacanți: Louis Munteanu (CFR Cluj), Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB)

România, pe locul 3 în grupa de calificare

După primele cinci etape din preliminarii, România ocupă locul 3 în grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026, cu 7 puncte, în spatele Bosniei-Herțegovina și Austriei, ambele cu câte 12 puncte.

Clasament:

Bosnia-Herțegovina – 5 meciuri jucate – 12 puncte Austria – 4 meciuri jucate – 12 puncte România – 5 meciuri jucate – 7 puncte Cipru – 5 meciuri jucate– 4 puncte San Marino – 5 meciuri jucate – 0 puncte

La Cupa Mondială se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.